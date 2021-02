“Soy un chairo que quiere el bien para todos”: Damián Alcázar defendió su apoyo a AMLO

Damián Alcázar reitera su apoyo al presidente (Foto: AP y Presidencia)

En una entrevista del actor Damián Alcázar con el periodista Vicente Serrano, para el programa Sin Censura, el actor mexicano habló sobre los ataques cibernéticos que ha recibido por mostrar su apoyo al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El actor mexicano recalcó que no le ha traído cosas negativas el expresarse sin censura alguna. “No realmente, todos estos señores, que no sé si son jóvenes o no y no sé si son hombres o solamente mujeres que se la pasan en las redes sociales, dizque haciendo un contrapeso lo más violento posible, lo más escandaloso posible para restarle fuerza a la idea que tiene este nuevo gobierno”, respondió.

Agregó que actualmente no usa las redes sociales y por tal motivo no se percata de las agresiones, pero ha leído las respuestas que reciben los usuarios que defienden al gobierno.

Damián Alcázar reitera su apoyo al presidente (Foto: José Méndez/EFE)

“Cuando leo lo que le dicen a la gente que está defendiendo al gobierno, dices wow, qué capacidad de violencia tienne las personas, que mezquino su pensamiento y el trabajo que hacen, de manera muy sucia, muy fea”, contó en la entrevista

El actor también reconoció que hay quienes que lo llaman chairo y dijo sentirse orgulloso de ello.

“Soy un chairo que quiere el bien para todos, pobres, ricos, idealistas y no idealistas. Eso es ser chairo en esta época” , reconoció el actor mexicano.

Aunque ya aclaró que no usa redes sociales, en varias ocasiones supuestos tuits del actor han generado cierta controversia.

Damián Alcázar confirma su apoyo al presidente (Foto: captura de pantalla)

“Que ironía: Una vacuna que llegó para curar a unos, servirá para matar de coraje a otros. Su odio no es a AMLO, es a México”, se publicó en una cuenta de Twitter a su nombre.

La película de la 4T

El nombre de Alcázar también cobró cierta relevancia en septiembre del año pasado cuando reveló que ya trabaja en una película sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Alcázar es conocido por haber participado en famosas películas que retratan la corrupción y los problemas políticos del país, como La Ley de Herodes, El Infierno o La Dictadura Perfecta.

En una entrevista con El Sol de México le preguntaron si estaba preparando alguna producción sobre el actual gobierno.

“¡Por supuesto! ¿Tú crees que nos íbamos a quedar tranquilitos?. No, claro que no… Sí la va a haber”, respondió . Alcázar incluso comentó que ya tienen posibles nombres para la producción. “Se llamará El pueblo bueno, o bien Primero los pobres, pero por ahí está...”, reveló sobre el título que haría total referencia a palabras que López Obrador ha empleado desde hace años en sus discursos.

“Tenemos un guión formidable, complejísimo, será una enorme película, casi épica. Yo supongo que en 2021 trabajaremos… Porque se nos vino el coronavirus y tuvimos que frenar… Ahorita ya hubiéramos filmado con Luis, ya nada más que hay que reagendar todo, porque vamos con un montón de actores”, añadió.

Según el actor no importa que apenas se cumplieran dos años de la actual administración de AMLO, pues “hay muchas cosas que decir. Nuestro objetivo es la gente; el ciudadano mexicano de los últimos tiempos, que es intolerante, soberbio. Porque hay mucho enojo, mucho encono y mucha violencia que se generó en todos estos sexenios acumulados de pobreza y de despojo, sobre todo en este último sexenio que pasó”.

