La presentadora Silvia Lomelí está de luto: murió su padre por COVID-19

Este lunes 8 de febrero, la actriz y conductora Silvia Lomelí anunció la muerte de su padre, quien falleció después de contagiarse de COVID-19.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Silvia compartió la noticia. “Con mucho dolor les confieso que armándome de valor les quiero compartir que mi papi se cambio de casa ‘Al Cielo’, se graduó de esta vida y está con nuestro amado Dios. Toda mi familia y yo estamos en proceso de recuperación por COVID-19, les pido con todo mi corazón mucha oración tanto por mi papi como por todos nosotros. Gracias por su amor”, escribió.

Algunas personalidades del medio se manifestaron y le brindaron su apoyo ante su pérdida. Andrea Legarreta, Roxana Castellanos, Claudia Lizaldi y Luz Elena González fueron algunas famosas que le enviaron un mensaje a la ex conductora del programa Hoy.

“Bendiciones. Mucho amor y mucha fortaleza para ustedes corazón. Te abrazo fuerte”, comentó Andrea Legarreta.

“Te amo mi Silvia, estoy contigo en todo momento. Lo siento mucho, están en mis oraciones”, escribió Geraldine Galván.

El regreso de Silvia Lomelí a la TV

Silvia Lomelí fue conductora del programa matutino de Televisa, Hoy. También fue actriz en Cómplices al rescate y otras telenovelas de la misma cadena.

Se encontraba en un momento importante de su carrera, cuando la actriz desapareció de la televisión mexicana por un tiempo. Aunque es normal que algunos famosos decidan pausar su vida profesional por decisión propia, Silvia Lomelí tuvo que dejar la actuación por un tiempo para tratar problemas de salud.

Durante una entrevista del 2018, en el programa Hoy, la actriz contó el difícil momento que vivió en el 2004, por lo que tuvo que salir de las telenovelas por un tiempo.

Silvia Lomelí tuvo un paro cardíaco mientras grababa la telenovela infantil Misión S.O.S, contó que debido a este problema aún tiene secuelas y una de ellas es que se le olviden las cosas.

“Mucha gente se enteró y mucha no, estuve un tiempo haciendo novelas y en Hoy, desgraciadamente se me paró el corazón, tuve un paro cardíaco. Se tardaron mucho tiempo en reanimarme, faltó oxígeno en el cerebro y me provocó una cosa que se llama irritabilidad cortical”, mencionó.

“Se me olvidan las cosas, entonces tuve que rehabilitarme, ya pasaron más de diez años de rehabilitación”, contó la actriz.

La actriz logró recuperarse después de varios años de rehabilitación y ahora tiene pequeñas participaciones en las telenovelas.

“Pérdida de equilibrio, de conocimientos como de cuentas, de todo lo matemático y todo lo que era lo racional. En el sistema de las emociones, fue tan grande lo que pasó que no sabían si iba a vivir o no”, fueron otro de los malestares que sufrió.

Además de los problemas como consecuencia del paro cardíaco, Silvia Lomelí reveló que durante ese tiempo tuvieron que quitarle la vesícula, el bazo y tuvo un bloque cardíaco por los medicamentos que tomó en ese periodo.

“Después de muchos años estamos vivos y no sabíamos si la iba a librar, si iba a brincar el charco y gracias a Dios que quiso que siguiera viva y aquí estoy”, dijo.

