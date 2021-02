Fernando del Solar reveló sus dudas sobre la aplicación de la vacuna contra el COVID-19

Fernando del Solar habló de sus dudas sobre la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 (Foto: Instagram de Fernando del Solar)

El conductor de televisión mexicana, Fernando del Solar, expresó su desconfianza a la vacuna contra el coronavirus y dijo aún no estar decidido a aplicársela. Sin embargo, el nacido en Argentina reconoció la importancia que tienen las inmunizaciones para combatir las enfermedades.

“Hay vacunas, por ejemplo la de la influenza, que ya ha sido probada y estoy totalmente a favor. De la que también estoy a favor es la vacuna contra la neumonía, yo que sufrí neumonía a fin del año antepasado y sé lo complicado que estuvo, el darme la vacuna me ayudó a prevenir el tema de la neumonía”, dijo el actor durante la transmisión del programa matutino, Sale el Sol.

“Entonces sí, en algunas cosas estoy a favor. En la del coronavirus todavía no puedo emitir una opinión, porque no. Escucho noticias de que es muy buena por un lado, noticias o contraindicaciones por otro. Si me preguntas todavía no tengo una opinión formada que te pueda decir: ‘Mira, voy por acá'”, aseguró el conductor de televisión.

Recientemente, a través de sus redes sociales, el presentador invitó a sus seguidores a cuidarse y seguir todas las indicaciones dictadas por las autoridades sanitarias. Asimismo, promovió las vacunas contra algunas enfermedades, pero no la inmunización contra el COVID-19.

El presentador invitó a sus seguidores a cuidarse y seguir todas las indicaciones dictadas por las autoridades sanitarias. (Foto: Instagram de Fernando del Solar)

Desde su cuenta oficial de Instagram, el conductor de televisión publicó una imagen para promover la vacuna contra la neumonía y la influenza acompañada de un mensaje.

“¿Sabías que una enfermedad cardiaca crónica, el cáncer o la diabetes son factores de riesgo que aumentan las probabilidades de contraer enfermedades como la neumonía por neumococo?”, escribió Fernando junto a una retrato en donde se le ve sonriente.

“Es muy importante que si nosotros, algunos de nuestros familiares o amigos sufren alguna de estas enfermedades vayamos con nuestros médicos para vacunarnos y así estar protegidos contra la neumonía por neumococo y la influenza”, finalizó.

El conductor inició el año con una sorprendente aparición en el décimo quinto aniversario de programa matutino de la televisora del Ajusco, Venga la Alegría, en donde recordó cómo se sintió cuando comenzó a trabajar para el programa.

“Yo no tenía ni idea de cómo hacer un programa en vivo. Venía de Sexos en guerra, que era grabado. Venía de Insomnia, que era grabado. Y de repente exponerse en vivo, no saben los nervios que sentí esa primera vez. Era una locura, me mordía las uñas, era un manojo de nervios”, compartió en el programa emitido en enero.

“Pasé momentos increíbles de mi vida, los mejores y los peores, a cuadro. (...) Venga la Alegría fue el que me dio a conocer, el que finalmente terminó de darme las puertas con la gente, el poder entrar a las cosas, en reirme, en llorar, en enfermarme, en dar luz a hijos, en enfermarme”.

Hay que recordar que el presentador anunció su salida de la emisión matutina por problemas de salud en 2019. De acuerdo con lo relatado entonces, el conductor notó que estaba perdiendo peso, lo que lo llevó a someterse a una dieta rigurosa para recuperarse.

“De Venga la Alegría nunca puedo decir adiós, entonces esto es un hasta luego, voy a salirme unos días para recuperarme, quizás en un tiempo regrese aquí”, dijo a sus compañeros conductores del programa de la televisora del Ajusco en ese entonces.

