Daniel Bisogno otra vez se peleó en Twitter: “Ahórrate tus pobres comentarios”

Tras un mes fuera de "Ventaneando", el presentador volvió sin dar una explicación a su público (Foto: Instagram @danielbisogno)

Daniel Bisogno volvió hace unas semanas a ocupar su lugar en la sala de Ventaneando, pues tras un mes de castigo por lanzar improperios al periodista Javier Ceriani, a quien llamó con crudos descalificativos, finalmente reapareció a cuadro en el programa de espectáculos emblema de TV Azteca.

El conductor, quien se sumó a la celebración de aniversario por los 25 años del programa comandado por Pati Chapoy, también ha dado mucho de qué hablar por su temperamento que muchos han calificado como agresivo, no solamente en sus participaciones al aire en la televisión, sino en las redes sociales, donde ha sido presa de la ira en más de una ocasión.

Ha sido en Twitter donde Bisogno se ha enfrascado una y otra vez en riñas contra los internautas que lo han increpado por sus comentarios, reacciones que han escalado al escándalo y se han vuelto mediáticos alimentando su fama de conflictivo. Y es que parece que el también actor de El tenorio cómico no ha aprendido la lección de que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo.

Daniel Bisogno se refirió al periodista Javier Ceriani como "bruja malcogida" (Foto: Instagram@bisognodaniel/@javierceriani)

Esta vez el polémico presentador le respondió a una mujer que expresó su sentir respecto a la suspensión de la presentación de obras de teatro en la Ciudad de México, toda vez que la entidad se encuentra en semáforo rojo frente a la emergencia sanitaria que mantiene en alerta a gran parte del mundo. La usuaria de Twitter le contestó a Bisogno que México no está listo para reabrir los recintos teatrales, pues la pandemia continúa generando miles de contagios y muertes.

Así lo escribió la mujer identificada como Miriam Jiménez: “Si quieren el bien de México, no estamos en condiciones de abrir el teatro. No es prioridad, ya ganaron mucho dinero ustedes burlándose de la gente, como Daniel Bisogno” , comentario a lo que muy molesto el también locutor de radio expresó:

“No tienes la más remota idea de lo que hablas, mucha gente muriéndose de hambre que vive del teatro, que es profundamente engrandecedor. Ahórrate tus pobres comentarios”.

El conductor volvió al programa para celebrar el 25 aniversario (Foto: Instagram @bisognodaniel)

Pero ahí no terminó el intercambio, pues el mensaje de Bisogno fue muy mal recibido por otros internautas, quienes se sumaron a la conversación y lo increparon frontalmente, como por ejemplo la usuaria Gabriela Paredes Méndez quien le escribió: : “¿Y por qué no te ahorras tus comentarios tú, Bisogno? El teatro me gusta, pero jamás veré un espectáculo donde tengan a tipos insolentes como tú, que le gusta ofender y vive del público. Eres patético”.

“Ese tal Bisoño, ejemplo perfecto de ‘ignorantes con altavoz’. Triste es que gente basura como ésta tengan acceso a tiempo en medios nacionales. Por suerte la TV va de salida”, comentó el usuario VillaNew, por su parte Gregorio Villalba se sumó comentando: “Y tú no tienes la más remota idea de la situación que se vive en los hospitales con la gente que quiso apoyar la economía no esencial del país como el teatro, y ahora se está muriendo y dejando en la calle a sus familiares por los gastos que se generan”.

Bisogno defendió la reapertura de los espacios teatrales en la ciudad (Foto: Captura de pantalla)

Y es que Bisogno se fue de la red social el pasado mes de octubre, tras las críticas que recibió por atacar a un usuario empleando adjetivos que fueron calificados como clasistas. El conductor de Ventaneando publicó un tuit en el que arremetió contra el usuario Alex71460065, que se apoda en las redes sociales como “El Azote de FRENAA”, quien fue el blanco de los comentarios de Bisogno, que le dedicó un mensaje que contenía ofensas que muchos consideraron como clasistas y completamente fuera de lugar para una persona que ejerce en los medios de comunicación:

“Pinche jodido muerto de hambre, ignorante lame huevos de un pendejo peor que tú, eres deleznable, pinche descerebrado, compra cuentos de un mequetrefe, mientras no tienes ni pa’ tragar. Así son los excrementos cerebrales que nacen, viven y mueren en la pobreza absoluta. Imbécil”, escribió el presentador.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Amandititita sorprendió al revelar que fue parte de “Ventaneando”

“Se expresaron muy feo de mí”: Atala Sarmiento ya perdonó a Daniel Bisogno tras su turbulenta salida de Ventaneando

“Hemos pasado por los meses más difíciles”: Daniel Bisogno y su mensaje en Twitter tras volver a Ventaneando