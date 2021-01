“Me dicen que no es indispensable”: así explicó AMLO el porqué no usaba cubrebocas

El presidente mexicano había expresado hace unos días su intención de esperar su turno como todos los ciudadanos para acceder a la vacuna (Foto: Reuters)

El presidente Andrés Manuel López Obrador causó conmoción la noche de este domingo 24 de enero con el anuncio de su resultado positivo a COVID-19, enfermedad de la que presenta un cuadro de sintomatología moderado que le permitirá continuar con ciertas labores desde Palacio Nacional, siendo Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien presidirá la habitual conferencia matutina en la que se le informa a la población respecto al avance de la administración de la 4T.

“Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

La salud del mandatario está siendo vigilada por especialistas en la materia, así lo informó José Luis Alomía Zegarra, director de Epidemiología, y expresó que estos médicos especialistas están siendo coordinados por Jorge Alcocer, Secretario de Salud, quienes darán un seguimiento puntual al estado del presidente para que tenga una pronta recuperación.

Ante la noticia que acaparó de inmediato los titulares y los marcadores de redes sociales, surgieron observaciones por parte de un sector de la sociedad que señaló aspectos controversiales en la prevención del contagio por parte del jefe de Ejecutivo Federal, pues es sabido que el mandatario, salvo en excepciones como su viaje a Estados Unidos en julio de 2020 o cuando aborda aviones para hacer sus giras por México, se ha rehusado a usar cubrebocas en eventos públicos, donde participan autoridades de todos los niveles.

Apenas este 2 de diciembre, el político de 67 años aseguró en su conferencia de prensa que no usaba el aditamento de protección porque tanto su secretario de Salud, como el subsecretario Hugo López-Gatell, le había dicho que “no es indispensable”.

“Bueno yo me guío por lo que me recomiendan los encargados de llevar a cabo toda la estrategia para llevar la pandemia, desde el principio lo que me han recomendado es que guarde la sana distancia, eso es lo más importante, y el aseo, que me lave las manos, y cuidarnos, que eso es lo fundamental”, expresó.

AMLO sobre el confinamiento por COVID-19: "Prohibido prohibir"

Y es que ante las declaraciones que hizo en noviembre el director de la Organización Mundial de la Salud, Adhanom Ghebreyesus, quien expresó que “México se debía tomar en serio la pandemia”, AMLO aseguró que su gobierno no impondrá medidas que caigan en el autoritarismo.

“Que eso es también lo que yo volvería a recordar a todos, que nos cuidemos, más que las imposiciones de que ‘no salgas, quédate en tu casa, actúa de esta forma o de otra’, esas recomendaciones y sobre todo las que tienen que ver con toque de queda, medidas coercitivas, todo eso que está a flor de piel, que quieren mostrar su mano dura, dictadura, pues no, todo eso no es lo más importante”, dijo el tabasqueño.

Al ser cuestionado sobre lo que Tedros dijo sobre el uso del cubrebocas, pues recomendó su uso generalizado, López Obrador reiteró que se cuida con otras medidas, como la sana distancia.

“Me dicen López-Gatell y Alcocer no es indispensable, hay otras medidas, y yo pienso que es mejor la sana distancia y cuidarnos”, dijo.

López Obrador ha sido cuestionado por no utilizar el aditamento durante su conferencia de prensa, a lo que reiteradamente ha contestado que no es necesario porque es un espacio donde hay distancia suficiente, además de que dentro del Salón Tesorería, donde se lleva a cabo “la mañanera”, no ingresan más de 50 personas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que en lugares con transmisión generalizada de coronavirus todas las personas que no puedan mantener con otras la distancia de dos metros, como por ejemplo en el transporte público, tiendas o espacios cerrados con mucha gente, utilicen mascarillas o tapabocas de tela.

“Cada quien es libre, y el que quiera ponerse cubrebocas y sentirse más seguro lo puede hacer, yo no lo estoy impidiendo, yo lo que quiero es que actuemos de manera responsable, todos, y que nos cuidemos, entonces si se usa el cubrebocas y de esa manera se siente la persona más segura, adelante, todos a tener el cubrebocas, si una autoridad así lo recomienda pues hay que hacerle caso”, dijo AMLO.

“Yo desde el principio dije que los políticos no somos todólogos, y que tenemos que hacerle caso a los especialistas, el Secretario de Salud no sólo es investigador Nivel 3, es emérito, es Premio Nacional en Ciencia, si fuese el Secretario de Salud que era abogado, con todo respeto a los abogados, yo no le hubiera hecho caso, pero estamos hablando de una eminencia, el subsecretario, lo mismo”, explicó.

