La controvertida razón por la que Omar Chaparro duda de la vacuna contra COVID-19

Omar Chaparro se contagió de COVID el año pasado

Aunque Omar Chaparro ya pasó unos días complicados por su contagio de COVID-19, el comediante mexicano no está del todo convencido acerca de vacunarse.

En una entrevista para el programa Venga la alegría, Chaparro expuso los motivos por los que aún no ha decidido si se vacunará.

Y es que dado su constante traslado entre México y Estados Unidos, el actor podría estar más seguro si se somete a la inmunización.

Reconoció, sin embargo, que aún no es momento para que se vacune, pues debe darse prioridad al personal médico que lucha contra la pandemia.

Tiene sus dudas sobre la vacuna (IG: omarchaparro)

“Yo todavía no estoy seguro si me lo voy a poner, aún tengo mis dudas”, comentó a la emisión de TV Azteca.

Chaparro hizo referencia a la desinformación y a las teorías de conspiración que circulan sin cesar en redes respecto de la vacuna.

“Hay mucha desinformación, hay mucha gente que dice que va a cambiar el ADN, que no son seguras, yo creo que para mí, algo muy seguro es seguirme cuidando, tomar suplementos, hacer ejercicio, comer muy bien, tomar vitaminas, y esa es la mejor manera de cuidarte y usando el cubrebocas, obviamente”.

A Chaparro le mencionaron algunas de las controvertidas teorías que han apoyado Paty Navidad y Miguel Bosé, y aunque dijo no estar enterado, también aseguró que él tiene anticuerpos muy elevados. “Soy inmune, pero eso no quita que hay que seguir cuidándonos porque no sabes, este bicho es impredecible, hay que seguir cuidándose”.

Es falso que la vacuna contra COVID altere el ADN (EFE)

Aprovechó además para responder a quienes lo critican por viajar constantemente.

“Yo viajo porque tengo que trabajar. Es muy fácil decirle a la gente quédate en casa cuando se puede, pero cuando tienes que salir a buscar el pan de cada día te cuidas, estoy protegido”.

Pese a sus dudas respecto de la vacuna, si Chaparro necesitará en algún momento someterse a la inmunización debido a las medidas que pretende implementar el presidente de EEUU, Joe Biden, para combatir la pandemia.

Este jueves Biden presentó su estrategia que incluye la exigencia de presentar tests negativos al COVID para aquellos que lleguen al país, quienes -además- deberán hacer cuarentena.

Respecto del temor de Chaparro sobre la modificación del ADN, científicos han aclaro que el inyectar ARN en una persona no altera el ADN de las células.

El mensaje de Omar Chaparro ante su contagio de COVID-19

El contagio de Chaparro

Fue el pasado septiembre cuando el comediante confirmó que estaba contagiado de COVID-19.

Tras varios días de especulaciones, el actor y cantante confirmó al conductor Javier Poza su positivo a la prueba y días después compartió una foto en Instagram en donde escribió: “Recuperándonos satisfactoriamente de este bicho incisivo. Gracias por todas sus muestras de afecto y cariño, cuídense mucho por favor, si van a salir de sus casas usen el tapabocas, si van a hacer locuras en la moto usen el casco”.

En una transmisión en vivo con el cantante Beto Cuevas, Chaparro profundizó en su situación de salud.

“Nosotros nos cuidábamos mucho, siempre que salía usaba tapabocas y aún así me contagié. Afortunadamente fueron síntomas leves, fueron tres días poco fáciles con la fiebre, el dolor de cuerpo muy fuerte, dolor de cabeza, pero fueron tres días”, relató. “Ya estamos casi fuera y lo bueno es que vamos a salir inmunes de esto. Mi consejo es: usen el tapabocas, es lo único que les puedo decir, usen el tapabocas”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Joe Biden presentó su estrategia contra el COVID-19: todas las personas que lleguen a Estados Unidos deberán presentar un test negativo y hacer cuarentena

El llanto de Mauricio Ochmann en televisión: se mostró conmovido junto a Omar Chaparro y Miguel Rodarte

“Se me cayó mucho trabajo”: Omar Chaparro tuvo que volver a México por pandemia de COVID-19