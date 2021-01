Sergio Sepúlveda de "Venga la alegría" se contagió de COVID-19 (IG: sergesepulveda)

Parecía que Sergio Sepúlveda lo había librado, pero finalmente resultó ser uno más de los conductores del programa Venga la alegría en contagiarse de COVID-19.

Esta mañana el integrante del matutino de TV Azteca realizó un enlace en vivo con sus compañeros para hablar de su estado de salud.

“Hice las cosas bien, ya estoy con atención médica y el oxímetro es mi nuevo mejor amigo, no hay que permitir que los pulmones se inflamen y también me estoy tomando la temperatura. Ayer me hice una placa y mis pulmones están bastante bien, hasta el momento. Estoy más enojado que otra cosa”, comentó.

Y es que Sepúlveda, famoso también por el programa Difícil de creer, no tiene idea de en dónde pudo haberse contagiado, pues solo salía de su casa para dirigirse al trabajo.

Sergio Sepúlveda y El Capi Pérez, quien ya estuvo contagiado de COVID-19 (IG: sergesepulveda)

“A las 7:30 vinieron a mi hogar a hacerme la prueba y en la noche resultó ser positiva… la situación de poder trabajar en la producción del programa a lo largo de la tarde, porque acabando tengo horario de oficina, a final de cuentas me impulsa a cuidarme más… ¿dónde lo agarré?, no sé”, detalló.

Larga lista de contagios

Venga la alegría es uno de los programas de la televisión mexicana que más ha padecido los estragos de la pandemia de COVID-19.

Varios de sus integrantes han realizando una cuarentena por haber contraído la enfermedad causada por el virus SarS-CoV-2, con distintas consecuencias para cada uno de ellos.

Patricio “Pato” Borghetti fue el primer contagiado no solo en la emisión sino en el mundo del entretenimiento en México.

Foto: Odalys Ramirez/Instagram - Patricio Borguetti/Instagram

Tanto el presentador argentino como su pareja, la conductora Odalys Ramírez, contrajeron el virus en marzo de 2020.

Borghetti únicamente presentó pérdida del olfato.

A “Pato” siguieron otros de sus compañeros, con semanas o meses de diferencia, como Kristal Silva, Flor Rubio, Brandon Peniche y “El Capi” Pérez.

A mediados de noviembre Laura G también anunció que había dado positivo.

“El domingo fui a trabajar a Venga la alegría, traía un cuadro de alergia muy fuerte, porque ustedes saben que me cambié de casa, entre el polvo y todo yo pensaba que era alergia, así que tomé un antihistamínico para que me la cortara y de forma responsable me fui a hacer la prueba sin que me la pidieran”, comentó a sus compañeros.

Laura G estuvo dos semanas fuera de "Venga la alegría" (IG: lauragii)

“Pensando que iba a salir negativa y que hoy estaría con ustedes en el programa, pero ayer me enteré que estoy positiva, no sé cuánto tiempo tenga positivo porque lamentablemente a veces el virus te da de forma asintomática”, añadió.

Después de su correspondiente cuarentena, Laura G se reincorporó al programa.

A diferencia de sus compañeros, a Ricardo Casares el virus lo atacó de manera agresiva, dañando principalmente sus pulmones. El presentador alarmó al publicar en redes sociales una fotografía donde aparecía conectado a un tanque de oxígeno.

Ricardo Casares reveló que lleva más de 20 días con el virus

A principios de agosto de 2020, Casares hizo la publicación en donde aprovechó para expresar: “Ponerte el tapabocas es más fácil que ponerte el oxígeno. Guardar tu distancia es más fácil que estar pegado al tanque. Creo en salir a recuperar nuestro país con trabajo pero, de verdad, no dejemos las medidas. Hoy sé lo duro que es esta enfermedad y asusta mucho tenerla. Cuídate”.

Y fue hasta septiembre del año pasado que pudo reincoporarse a la emisión matutina de TV Azteca.

Sin embargo, en diciembre reveló que aún tenía secuelas de su contagio.

“Aunque estoy libre del virus sigo tratando de recuperarme al 100 sobre todo me canso muchísimo y me duelen los ojos”, escribió en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Laura G explicó por qué convive con sus hijos y su esposo a pesar de tener Covid-19: “Mi casa no me da para estar aislada”

“Aún tengo secuelas... me duelen los ojos”: Ricardo Casares aún no termina la batalla contra los efectos del COVID-19

“Nos la pel*n los de ‘Hoy’”: el “Capi” Pérez se burló porque “Venga la Alegría” transmitió un programa grabado como su competencia