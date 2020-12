Emma Coronel reapareció en Instagram vestida de novia: las fotos de la esposa del “Chapo” Guzmán que sorprendieron

Desde julio, Emma Coronel no hacía publicaciones en su cuenta de Instagram

Después de cinco meses, Emma Coronel por fin volvió a tener actividad en su cuenta de Instagram y lo hizo a través de una imagen que sorprendió, pues la esposa del narcotraficante Joaquín el “Chapo” Guzmán se mostró vestida de novia.

La tarde de este lunes 21 de diciembre, la modelo e influencer hizo apenas su quinta publicación en la red social, en donde tiene más de 400 mil seguidores.

Para sorpresa de sus fans, Emma compartió una imagen en la que posó con un vestido de novia diseñado por Benito Santos.

Por supuesto, Coronel no estaba anunciando una nueva boda sino que dejó ver parte de su trabajo para una campaña publicitaria.

Así reapareció Emma Coronel en Instagram

La modelo e influencer fue elegida por el Lumaran Salón para su campaña de peinados y maquillaje para novias 2021.

En la cuenta oficial de Instagram del salón, ubicado en Culiacán, Sinaloa, se publicaron tres fotografías de Coronel luciendo el espectacular vestido de Benito Santos (como se recordará, el diseñador creó el famoso vestido rojo con el que Ximena Navarrete se coronó en Miss Universo en 2010).

Coronel reaccionó a una de las publicaciones del salón y escribió: “Me sentía soñada”.

Una de las publicaciones del salón que Emma comentó

La modelo ya había aparecido en fotos relacionadas con ese salón en mayo y julio, por lo que se nota que le gusta acudir a ese lugar cuando requiere de algún maquillaje especial.

El regreso de Emma a la red causó cierta sorpresa, pues desde julio -cuando fue su cumpleaños- no había realizado nuevas publicaciones.

Emma Coronel se vistió de novia (Foto: Instagram@maralumakeup._)

En su red social apenas tiene cinco fotografías, aunque en otras ocasiones ha aparecido en cuentas de otras personas, como ocurrió el pasado noviembre.

En aquella ocasión se sometió a un cambio de look, pues decidió modificar el color de su cabello a un tono rubio.

En la cuenta de Instagram de Chica picosa 2 se compartió el resultado de la visita de Emma al salón de belleza.

Emma Coronel vestida de novia (Foto: Instagram@maralumakeup._)

Durante el juicio al “Chapo” Guzmán en Nueva York, Emma Coronel cobró gran notoriedad y fue una de las figuras más seguidas en las audiencias.

A partir de entonces su popularidad subió y su cuenta de Instagram se llenó de miles de seguidores. En dicho espacio incluso compartió, en febrero de 2019, un mensaje dedicado al Chapo: “Todo lo que se habló en el juicio sobre Joaquín, bueno y malo, para mi no cambia de ninguna manera la forma que tengo de pensar de él ya que tengo años de conocerlo y compartir con él y esos años me dejan más que claro la persona que es él y eso nadie lo cambia de mi mente. Excelente padre, amigo, hermano, hijo, pareja. Hablo de años de convivir con él. No me pueden vender otra versión de Joaquín y aunque hace mucho tiempo que no tenemos contacto, mi esposo sabe lo mucho que lo quiero y siempre contó, cuenta y contará conmigo”, escribió.

Emma Coronel vestido de novia (Foto: Instagram@maralumakeup._)

Pero en un momento dado, Emma decidió borrar todas sus fotografías y fue hasta el 26 de enero de este año que volvió a la red social al compartir una fotografía que le tomaron en medio de un paisaje nevado.

Coronel no especificó el lugar, pero al parecer estaba disfrutando de unas vacaciones en un lugar donde se puede esquiar.

La popularidad de Emma Coronel en Instagram se ha traducido en el hecho de que marcas y empresas le envían regalos.

Ella apoya a tales marcas promocionando sus contenidos en breves videos que aparecen en sus historias de Instagram y que se vuelven virales en poco tiempo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Emma Coronel cambió de look: así se ve ahora la esposa del “Chapo” Guzmán

Emma Coronel: la “influencer” de Instagram con solo cuatro fotos en su cuenta oficial+

De humilde reina de belleza a poseedora de un imperio: así ha cambiado la vida de Emma Coronel