Hollywood solidario: las acciones humanitarias y filantrópicas de las estrellas en Navidad

Actores han hecho espacio en sus agendas para compartir dinero, tiempo o actos generosos a personas necesitadas en Navidad Fotos: (The Grosby Group)

Muchos famosos comparten fotografías de ellos en Navidad, de su árbol, regalos o vestimenta, pero hay otros que rescatan el verdadero sentido de esta festividad al realizar actos generosos y loables.

Hay quien regala dinero, juguetes y ropa a los niños huérfanos o necesitados, así como personas sin hogar. Algunos otros comparten su tiempo y acciones para los que menos tienen como una forma de retribuir lo bueno que han tenido en la vida e invitan a hacer lo mismo en etapas de crisis como la actual con la pandemia de coronavirus.

Will Smith

En su Instagram, Will Smith compartió la sorpresa para Aiden, el niño con leucemia a quien regaló un videojuego esta Navidad (Instagram Will Smith)

Will Smith siempre se ha distinguido por ser un buen amigo, compañero, esposo y persona, preocupado por los demás y lo volvió a mostrar hace unos días con un niño que padece cáncer.

El actor de El Principe del Rap hizo de Santa Claus para hacer feliz a un pequeño que lo único que añoraba durante su tratamiento de cáncer, era obtener una consola de videojuegos.

Will sorprendió a Aiden, un niño de 14 años, a quien le diagnosticaron leucemia en abril. El padre del pequeño, Chuck, ha hecho todo lo posible para tratar de hacer sentir mejor a su hijo durante los complicados tratamientos de quimioterapia semanales, baila, canta, y lo sorprende cada vez que puede para hacer más llevadero su tratamiento.

El protagonista de Día de la independencia, En busca de la felicidad y Aladdin, hizo que el papá y el niño abrieran un paquete que él mismo les envió.

La emoción del pequeño fue instantánea cuando Will Smith dijo que se trataba de un PS5, que en ese momento aún no estaba disponible para el público en general. El regalo también incluía un control y una tarjeta de regalo para que Aiden pueda comprar más videojuegos.

Smith compartió la reacción de Aiden en su Instagram que al sacar el regalo de inmediato su cara se iluminó de alegría.

El actor y cantante también hizo una donación de 10.000 dólares al Cook Children’s Hospital, donde el niño recibe su tratamiento contra el cáncer.

Las Kardashians

Kylie y Kris Jenner organizaron un viaje para regalar juguetes, ropa y dulces a niños necesitados Foto: (Captura de pantalla YoutuBe Kylie Jenner)

Aunque parecieran frívolas, las mujeres de la familia Jenner- Kardashian han tenido diversos actos de generosidad que no siempre presumen.

Kylie Jenner se unió a su madre Kris Jenner en 2019 en un viaje a la Misión de Rescate del Valle de San Fernando, donde repartieron dulces, juguetes y ropa a niños necesitados.

“Me divertí mucho. Lo pasé muy bien conociendo a toda esa gente y ver a todos tan felices cuando nos fuimos hizo que el resto de mi año “, dijo la menor de las Jenner en el vlog que documenta su viaje.

“Mi mamá y yo llevamos el camión Kylie a la Misión de Rescate del Valle de San Fernando. Muchas gracias al increíble equipo de la misión y a Health Nut y Pressed Juicery por proporcionar comidas y bebidas a las familias. ¡Deseando a todos una Feliz Navidad!”, expresó.

Además en diciembre de 2016, Kris Jenner donó en nombre de la familia, 100 almuerzos en un restaurante para los más necesitados de Los Ángeles.

Nadie hubiera conocido este hecho si no lo hubiera contado el director de la organización benéfica, a través del cual se repartían dichas comidas: “No saben que he decidido escribir sobre esto, pero quiero que la gente sepa sobre este lado que ocupa sus corazones”. También él mencionó que no era la primera vez que los Kardashian hacían este tipo de donaciones.

Kim Kardashian en 2011 repartió comida a personas sin hogar en Los Ángeles Foto: (The Grosby Group)

El 2017 Kim Kardashian y su hermana Kourtney llevaron a sus hijos para enseñarles la labor altruista al obsequiar ropa y comida a las personas sin hogar en Los Ángeles.

En 2011, Kim decidió hacer una buena acción y se ofreció a servir comida a personas desamparadas y sin hogar en Los Ángeles con motivo del Día de Acción de Gracias.

“Si todos hiciéramos algo pequeño, entre todos hacemos algo muy grande”, escribió Kim en su Twitter respecto al evento, donde se calcula que se sirvieron 1.360 kilos de pavo, 315 kg de puré de papa, 300 litros de salsa y 600 pies de calabaza.

Cardi B

La rapera regaló juguetes y ropa a necesitados en Navidad de 2019 Foto: (@iamcardib)

La rapera es conocida por ser generosa con su familia y darles costosos regalos, iPhones a sus sobrinos y hace unos días en el cumpleaños de Offset, su pareja y padre de sus hijos, le dio un Lamborghini, a pesar de que en septiembre anunció que quería divorciarse, lo que parece haber olvidado.

Sin embargo en 2019 fue vista en un local de Miami el 20 de diciembre, donde regaló miles de dólares en obsequios para niños, desde casas de muñecas hasta juegos deportivos y más.

El conjunto navideño, según se informa valorado en 5.000 dólares, se cargó en un camión de mudanza alquilado antes de partir para ser entregado a los afortunados destinatarios.

En 2018 la cantante visitó el barrio de Gravesend en Brooklyn para donar abrigos de invierno gratuitos a familias necesitadas. Aunque se crió en el Bronx, Brooklyn tiene un significado especial para Cardi: es donde grabó sus videos para “Red Barz” y “Pull Up on Me”.

Chris Martin

Chris Martin, vocalista de Coldplay, también ha hecho buenas acciones para estas fechas, él ha donado su talento para sus fans y ha compartido su tiempo para ir a visitarlos, en especial a niños.

Martin, visita los hospitales infantiles de cada país donde organizan conciertos de su grupo. Habla con los niños durante unas horas, les canta, les hace regalos y los anima.

En 2016, fue una auténtica sorpresa la que se llevó Carlota, una joven de 17 años apasionada de la música que estaba ingresada en el hospital barcelonés de Sant Joan de Deu y que no pudo ir a un concierto de la banda que tocaba con Adele y posteó un mensaje en su Twitter sin imaginar lo que vendría.

“Tengo entradas para el concierto de Adele mañana en Barcelona pero estoy en el hospital” escribió la adolescente.

Carlota sufre desde niña una enfermedad muscular que la obliga a ir en silla de ruedas y poco antes del concierto, que esperaba con muchísimas ganas, tuvo una infección pulmonar por la que tuvo que ingresar en la UCI. A pesar de que llevaba varios días allí y que mejoraba, por su seguridad los médicos no la dejaron asistir.

En otro de sus conciertos en un hospital infantil en Bruselas Foto: (Especial)

Sin embargo su mensaje sí que recorrió una larga distancia hasta otro artista británico que también viajaba a Barcelona para tocar y el desánimo se convirtió en inmensa alegría. Chris Martin, líder de Coldplay, se enteró de lo ocurrido y apareció en la habitación de Carlota dejándola feliz y asombrada.

El artista estuvo hablando con ella, cantó dos canciones con su guitarra y se hicieron algunas fotos y vídeos (uno de ellos la propia Carlota compartió). En él se les ve cantando algunas notas y riéndose, tras lo que Carlota le da las gracias y él contesta, en perfecto español: “De nada”.

Antes de despedirse, el cantante le dijo: “Nos vemos esta noche” y le dio tres entradas para su concierto (para su cardióloga, su madre y ella).

Posteriormente cantó para un grupo de niños en otro hospital en Bruselas.

Harrison Ford

En 2012 Harrison Ford se ofreció para repartir comida a personas sin hogar en Los Ángeles Foto: (The Grosby Group)

En 2012 Harrison Ford se ofreció a ayudar a servir la cena a los necesitados en la Misión de Los Ángeles en Navidad.

La leyenda de la actuación de Star Wars repartió comida a miles de personas sin hogar como parte del evento anual de Navidad de la organización.

La Misión de Los Ángeles también ha recibido donaciones de regalos y juguetes de famosos se presentan durante el evento anual.

En esta generosa actividad en Los ángeles, varios famosos se han unido en diferentes años, como Bella Thorne, Jennifer Love Hewitt (la más asidua al lugar), Daryl Hanna, Melissa Joan Hart, Alyssa Milano, Lisa Rinna, entre muchos otros.

Justin Bieber

A pesar de la polémica el cantante ha sido generosos con asociaciones de niños sin hogar y bancos de alimentos Foto: (The Grosby Group)

Justin Bieber ha estado en el centro de la polémica por varios años sin embargo hay acciones positivas que no siempre alcanzan los titulares.

Desde 2011durante una visita a Toronto para su concierto “Home for the Holidays”, hizo tiempo para pasar por un banco de alimentos para hacer una donación. El lugar que visitó con un cheque de $ 10.000 fue el Stratfood Food Bank, donde Bieber y su madre tenían que visitar a veces cuando él era niño ya que no tenían siempre dinero.

También donó una guitarra firmada a un banco de alimentos en Winnipeg, Canadá en noviembre, que recaudó $ 3,500. Otro proyecto en el que está invirtiendo es un juego de Facebook basado en la caridad, que recaudará dinero para las naciones en desarrollo.

En 2013 el intérprete de “Baby” donó US$1,2 millones de dólares a las víctimas del huracán en Filipinas. Además, regaló juguetes a 150 jóvenes de la fundación Boys and Girls Clubs of America, la cual apadrina a niños en riesgo social.

Bieber donó a bancos de alimentos de Canadá grandes sumas de dinero ya que iba ahí de niño cuando tenían problemas de dinero Foto: (REUTERS/Mario Anzuoni)

Pero Bieber en realidad apoya a más de 20 organizaciones benéficas, a menudo dona su propio dinero y dedica mucho tiempo a la recaudación de fondos.

Donó $500.000 a Children’s Wish Foundation de Canadá. Esta organización trabaja para hacer realidad los deseos de niños con enfermedades graves.

A principios de ese año, en el programa de Ellen DeGeneres , Ellen hizo una historia sobre la Escuela Primaria Whitney en Las Vegas, donde la mayoría de los niños vivían en la pobreza e incluso sin hogar. Bieber apareció en Ellen en noviembre y dijo que haría una donación de $ 100.000 a la escuela y les ofrecería un concierto privado. Y como sorpresa adicional, cuando actuó en la escuela a mediados de diciembre, donó $ 100.000 adicionales en regalos de Navidad para los niños, además de su cheque.

También está donando las ganancias de su álbum “Under the Mistletoe”, a su selección de organizaciones benéficas. Y con 2 millones ya en solo unas pocas semanas, ya se ve muy bien para todas las organizaciones benéficas que apoya.

Su “campaña benéfica Believe” ha recaudado más de $ 8.000.

En 2018 Bieber donó 24.000 dólares para las víctimas de las inundaciones que afectaron varias regiones de Perú.

La donación de Bieber se abonará al proyecto “Red Solidaria” que la organización Juguete Pendiente realiza en el municipio de Huarmey.

Keanu Reeves

Keanu Reeves le regaló 20.000 dólares como aguinaldo de Navidad a un empleado del staff de "Matrix", solo porque supo que él pasaba por una situación difícil Foto: (The Grosby Group)

Keanu Reeves, según los empleados del estudio donde fue grabada Matrix, el actor fue el único de todo el elenco que saludaba a cada empleado y les preguntaba sus nombres. A uno de ellos le regaló 20.000 dólares como aguinaldo de Navidad, solo porque supo que él pasaba por una situación difícil.

El intérprete donó a estos grupos de trabajo cerca de 75 millones de los 105 millones que tenía previsto percibir por su aparición en las tres cintas.

Y es que el contrato del actor incluía una suma de 30 millones de euros fijos más el 15% de las ganancias que generara la saga en los siguientes años.

El propio Reeves aseguró al respecto que “el dinero es la última cosa en la que pienso. Podría vivir los próximos siglos con lo que he ganado hasta ahora. Quiero disfrutar de la vida y no estresarme engordando mi cuenta bancaria. Regalo mucho y vivo de forma sencilla, básicamente en hoteles con una maleta. Todos sabemos que tener buena salud es mucho más importante”.

De hecho, la estrella del cine ya ha hecho gala en otras ocasiones de su generosidad, ya que con anterioridad regaló a un equipo de especialistas un lote de motos Harley Davidson y en otra ocasión donó un millón y medio de dólares a la investigación del cáncer, ya que su hermana lo padece.

Son pocos los artistas que se detienen por un instante en sus ocupadas vidas, lo que ha enamorado a todos de Keanu es que además de tener una historia más que interesante de superación personal ante las adversidades, es su nobleza la cual es bastante genuina.

Como la mayoría de sus colegas, ha invertido su dinero en aventuras empresariales diversas. Las tres principales iniciativas que se conoce han sido cofundar una productora, una editorial y una compañía que fabrica motocicletas. Su productora audiovisual es Company Films y está especializada en anuncios comerciales, videos musicales y la creación de contenidos webs; su pequeña editorial, creada en Los Ángeles, está centrada en libros con una gran carga artística; y su proyecto más personal, Arch Motorcycle Company, es una aventura junto al creador de motocicletas Gard Hollinger que realiza máquinas artesanales y personalizadas que no bajan de los 78.000 dólares.

Se sabe que el actor es un activo donante a causas sociales y, aunque lo hace de forma anónima, es público su apoyo a PETA, Stand up to Cancer y la SickKids Foundation.

