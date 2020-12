“Me derrumbé”: así reaccionó Viola Davis ante la muerte de Chadwick Boseman

Fotografía cedida por Netflix donde aparece la actriz Viola Davis como Ma Rainey, junto a (atrás i-d) Chadwick Boseman como Levee, Colman Domingo como Cutler, Michael Potts como Slow Drag y Glynn Turman como Toledo, durante una escena de la película "Ma Rainey's Black Bottom" que llega a la plataforma de streaming el próximo viernes. EFE/David Lee/Netflix

Viola Davis llegó a apreciar y admirar a Chadwick Boseman durante la grabación del filme de Netflix, “Ma Rainey’s Black Bottom” (conocida como “La madre del blues” en Latinoamérica).

La actriz fue testigo de lo que se convertiría en la última película de Boseman, cuando grabaron en Pittsburgh en el verano del año pasado. El actor ya sufría de un cáncer muy avanzado, que terminó arrebatándole la vida en agosto de este año.

Ahora, la actriz recordó la tristeza que sintió cuando se enteró de la noticia, no obstante sabe que el actor disfrutó cada momento, por lo que no ve su vida como una tragedia.

“Me derrumbé cuando escuché que falleció. Dios sabe que todos hubiéramos querido que viviera otros 50 años. Todos queremos longevidad. Pero no puedo ver su vida como algo trágico, en absoluto […] Porque sentí que él siempre estaba viviendo el momento, exprimiendo cada parte de la vida. Lo que me hace pensar es que no es la cantidad, sino la calidad”, expresó Davis en una entrevista con Yahoo!.

La intérprete expresó que ella siempre ha pensado que la vida profesional del actor siempre fue la mano de su vida profesional y la vivió con integridad.

“A lo que me aferro, es a que Chad vivió su vida a su manera. Yo diría que su vida profesional era absolutamente paralela a su vida personal, esa es mi suposición, en términos de cómo vivió con la mayor integridad”, expresó.

En una entrevista previa con The Guardian, Davis explicó que Boseman sería recordado como héroe, pero no por la película de Marvel en la que participó, sino por cómo fue en la vida real.

“Hay una parte del público que va a asociar eso con ‘Black Panther’; yo no. Asocio eso con su autenticidad, especialmente en medio de una profesión que a veces puede absorber esa parte de ti [...] Creo que su legado, su cuerpo de trabajo, su integridad, van a influir en las generaciones venideras”, agregó Davis.

Un filme de una mujer poderosa

“Ma Rainey’s Black Bottom” llegó a la plataforma de streaming en las primeras horas de este viernes. El filme está ambientado en el Estados Unidos de la década de 1920 con fuertes divisiones raciales y fue escrito hace casi 40 años, pero tiene mucho que decir sobre la actualidad.

“La razón por la que (la película) resuena hoy es porque el racismo no ha sido destruido. Simplemente ha evolucionado. No se puede pasar por 400 años de racismo sistémico y políticas y prácticas sin que esto resuene hoy en la educación, en cómo se les paga a las mujeres y a los negros y en cuán dignos se nos ve”, dijo Davis a Reuters.

La historia se desarrolla en un caluroso día en Chicago en 1927, durante una tensa sesión de grabación en la que la cantante con aspecto de diva se involucra en una guerra de voluntades con su representante blanco y su banda por dinero y por el control de su música.

Davis dijo que veía a Ma como una mujer liberada, “lo que significa que no era una mujer de su tiempo, porque era una mujer que sabía lo que valía sin pedir disculpas”.

Tanto Boseman como Davis consiguieron tener dos de las actuaciones más aclamadas del año y se espera que ambos reciban nominaciones al Oscar.

