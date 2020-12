Sharon Osbourne tiene COVID-19 y tuvo que ser hospitalizada

Sharon Osbourne tiene COVID-19 (Shutterstock)

La presentadora de televisión Sharon Osbourne, de 68 años, anunció que ha dado positivo por coronavirus y que ahora se encuentra en plena recuperación luego de ser hospitalizada por complicaciones derivadas de la enfermedad respiratoria.

La esposa del músico Ozzy Osbourne dio a conocer su diagnóstico en una publicación en sus redes sociales. “Quería compartir que he dado positivo por COVID-19”, comenzó su escrito la presentadora británica del programa de entrevistas “The Talk”.

“Después de una breve hospitalización, ahora me estoy recuperando en un lugar alejado de Ozzy (que dio negativo en la prueba) mientras ‘The Talk’ está en una pausa programada”, explicó en su mensaje. “Todos, por favor, manténganse seguros y saludables”, finalizó.

En pocos minutos la publicación se llenó de buenos deseos de una pronta recuperación por parte de sus seguidores y de sus compañeros de trabajo.

Sharon Osbourne es la última presentadora de The Talk en contraer el virus después de que Carrie Ann Inaba reveló que dio positivo la semana pasada. Carrie Ann se perdió la semana pasada de grabaciones de The Talk y ahora el programa está en una pausa por las vacaciones.

Fue el pasado jueves cuando durante la retransmisión del programa, la otra copresentadora, Sheryl Underwood, anunció: “Como pueden ver, Carrie Ann no está hoy aquí con nosotros. Se enteró esta mañana que dio positivo en la prueba de COVID-19. Obviamente, nuestros pensamientos están con ella, la amamos y estamos orando por una recuperación completa. Y, por precaución, Sharon estará haciendo el programa desde casa hoy, a pesar de que dio negativo en el coronavirus”. En ese momento, Osbourne le envió “todo mi amor y mis oraciones a Carrie Ann”.

Inaba también compartió la noticia en Instagram la semana pasada, diciendo que estaba experimentando síntomas de fiebre, tos fuerte y “muchos dolores y molestias”. En su mensaje interpeló a sus seguidores para se mantuvieran alerta “porque yo he seguido todos los protocolos, que en algunas ocasiones son muy estrictos, y me he contagiado”.

Nick Cordero (Foto: Instagram@nickcordero1)

Amanda Kloots, quien se unirá al programa como presentadora de tiempo completo en enero, perdió a su esposo Nick Cordero por COVID-19 a principios de este año.

Según la revista People, el programa del pasado jueves 9 de diciembre era el último que se había programado para este 2020. Los que se emitan hasta el 4 de enero han sido pregrabados, por lo que el equipo estará unos días fuera del estudio. The Talk está grabado en Los Ángeles, que, como gran parte del resto del país, está experimentando actualmente un intenso brote de COVID-19.

Se informaron 7.344 nuevos casos del virus solo el lunes, y se registraron al menos 532.730 en el condado de Los Ángeles, según el departamento de salud pública. A nivel nacional, se contabilizaron más de 16,5 millones de casos de COVID-19, y al menos 300.880 personas han muerto por coronovirus, según datos del New York Times.

