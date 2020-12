Así fue como Mauricio Mancera casi pierde la vista por un raquetazo

El actor y conductor Mauricio Mancera ha sido uno de los conductores más queridos por los seguidores de los proyectos de los que ha formado parte como “Hoy” y ahora con “Miembros al Aire”. Sin embargo, su carrera en la industria del entretenimiento pudo quedar en una posibilidad pues estuvo a punto de perder la vista por un accidente cuando era niño.

Mancera contó, durante una entrevista para el programa matutino “Hoy” que estuvo a punto de perder la vista debido a un incidente con un raquetazo, esto cuando apenas tenía 8 años. Según contó el conductor, cuando era niño fue inscrito a clases de tenis por sus padres, por lo que fue adquiriendo mucho cariño por el deporte.

Pero en una de las sesiones de prácticas, una de sus compañeras no encontró su raqueta, por lo que tomó una que era muy grande para ella y bajo instrucción del entrenador, comenzó practicar abanicar para acomodarse al peso, pero usó tanta fuerza que cuando abanicó, la raqueta se le fue de las manos y pegó con mucha fuerza el rostro de Mancera, para ser más precisos muy cerca del ojo:

Una niña no encontró su raqueta y llevó la de su papá, el entrenador le dijo ‘ponte a abanicar la raqueta para que te acostumbres al peso’, abanicando la raqueta no la controla, se le va y me pega

A pesar de que el impacto fue tan fuerte, no sintió consecuencias sino hasta en la noche, cuando le dijo a sus padre que se sentía muy mal, a tal grado que hasta volvió el estómago por el dolor, lo que causó mucha preocupación con sus padres y lo llevaron a un hospital. Así lo dijo en la entrevista:

Estaba yo en la noche en mi casa y empecé a vomitar a vomitar y me dolía muchísimo, horrible, era uno de los dolores más fuertes que he tenido en mi vida y en el tercer día, me estaba yo lavando los dientes y de repente no vi nada.