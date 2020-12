Alfredo Adame dio positivo a COVID-19: “¡No queda más que cuidarme y estar con todos ustedes a distancia!”

El actor Alfredo Adame fue diagnosticado con COVID-19 a sus 62 años. (Foto: Archivo)

El coronavirus está más que presente en el mundo de la farándula y ahora fue el actor Alfredo Adame quien dio positivo a COVID-19 a sus 62 años.

El también conductor compartió su diagnóstico a través de redes sociales, donde destacó que contuinará cuidando su salud y reforzará las medidas para evitar más contagios entre su círculo cercano.

Adame confesó que se hizo la prueba y conoció su resultado hace unas horas, por lo que decidió hacerlo público para concientizar a las personas que lo rodean.

“¡Amigos queridos! Así es, a pocas horas de enterarme que dí positivo a COVID-19”, escribió el actor la noche del pasado lunes.

Adame confesó que se hizo la prueba y conoció su resultado hace unas horas (Foto: Twitter de Alfredo Adame)

“¡Por favor, cuídense mucho! ¡extremen mucho sus precauciones! ¡No queda más que cuidarme y estar con todos ustedes a distancia!”, señaló en su mensaje compartido desde su cuenta de Twitter.

El actor agradeció el apoyo y buenas intenciones de las personas que rodean ahora que resultó positivo a la prueba de COVID-19. “Gracias a todos por sus atenciones y su comprensión. Los quiero”, concluyó.

Alfredo Adame compartió tambien la imagen de su resultado, el cual obtuvo de la aplicación móvil del Gobierno de la Ciudad de México, donde se lleva un registro de las pruebas realizadas en la capital del país y sus respectivos desenlaces.

El histrión de 62 años se realizó su prueba el pasado 1 de diciembre de este año y recibió su diagnóstico positivo a COVID-19.

Si bien Alfredo Adame no mencionó su estado de salud, afirmó desde su cuenta de Facebook que estará pronto de regreso para continuar con sus labores en su programa de entretenimiento, La ley de Adame, y que transmite a través de sus plataformas digitales.

Fue hace un mes que presentó este nuevo proyecto al lado de Ximena Córdova y que tendrá salida a través de YouTube. En la conferencia de prensa mencionó que será “disruptivo”, “polémico”, “controversial” y con su peculiar sentido de abordar cada tema.

Alfredo Adame ha protagonizado varias polémicas al lado de famosas como Andrea Legarreta (Instagram)

En aquella ocasión destacó que justamente su forma de desenvolverse ante las cámaras lo que dará la audiencia necesaria para sostener este proyecto web en el que habrá “realidad, no doble moral, no falsedad, no capoteos, cosas reales para que la gente lo disfrute”.

Lo cierto es que Alfredo Adame desde hace varios años ha estado inmerso en diferentes conflictos con diferentes famosas como Andrea Legarreta, Laura Bozzo y ahora con Laura Zapata.

Fue ésta última quien se lanzó contra el actor y sus aspiraciones a incursionar en la política. “Hay personas que buscan no el bien común, me lo acabas de decir (al escuchar el nombre de Adame). O sea, ¡que se preparen realmente!, no que digan ‘por aquí hay un huequito por aquí me cuelgo’, que realmente se preparen, que trabajen por un gremio, que trabajen por un país, que trabajen por un ideal, no, que se dejen usar, para usar”, comentó la villana de varios melodramas mexicanos en entrevista con el programa Sale el sol.

“Hay que conocer también las historias de las personas y ver también qué han hecho, y ya solamente viéndolas y conociéndolas, sabes cual es su interés”, sentenció la hermana de Thalía.

Adame no se quedó callado y respondió en el programa De primera mano: “Yo soy su enemigo porque la exhibí como lo que es: una mujer perversa y malvada. Le quiero decir una cosa: yo no tengo ninguna necesidad; tengo 62 años de edad, mi vida sentimental está solucionada, mi vida económica está solucionada, mi salud, mi inteligencia, mis facultades mentales están solucionadas. Entonces, no sé esta tontita de dónde saca que me metí a la política, porque ya fui candidato a alcalde y la gané, y me la robaron”.

