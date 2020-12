Danna Paola: el año en que debutó como conductora infantil de “Hoy”

Las imágenes de Danna Paola como conductora de "Hoy" (Video: Hoy/Las Estrellas)

Danna Paola es una artista polifacética. La actriz mexicana canta, baila, compone, modela y actúa desde 1999, cuando apareció por primera vez en televisión, en el famoso programa infantil Plaza Sésamo. Pero quizás, lo que muchos desconocen es que entre todas sus facetas, también ha destacado la de conductora, ya que con solo siete años formó parte de uno de los espacios matutinos más famosos del país.

La protagonista de Élite trabajó en el foro de Hoy Sábado en 2003, junto a Juan José Ulloa y Silvia Lomelí. Entonces, ya despuntaba como una de las estrellas infantiles del momento, gracias a su papel protagonista en series como Rayito de Luz (2000), María Belén (2001), o Vivan los niños (2002).

Con el pelo recogido en un divertido peinado y unas mechas de color azul, la pequeña Danna Paola se sentaba en la mesa con los conductores adultos y comentaba los temas del día; participaba en las secciones; y charlaba con alguno de los personajes del show, siempre con sus papeletas en mano para seguir el guion como una gran profesional.

Tras su participación en el espacio de Televisa, llegaron muchos nuevos éxitos, como Amy la niña de la mochila azul (2004), Alebrijes y rebujos (2004); Atrévete a Soñar (2009).

A la izquierda, Danna Paola durante una de sus apariciones como conductora de "Hoy" (Foto: i. Hoy/Las Estrellas - d. IG @dannapaola)

En una visita que realizó como invitada al programa en 2018, Andrea Legarreta y Galilea Montijo le mostraron algunas imágenes de aquella época en la que formó parte de la familia de “Hoy”, y Danna Paola, entre risas, aseguró que cuando era pequeña estar en ese foro la hacía sumamente feliz.

“Qué bonitos recuerdos. Yo creo que con Juanjo y con Silvia es de las cosas más bonitas, la convivencia que teníamos ahí. Nos divertíamos un montón. Siempre había juegos, dulces, bromas. Y era de verdad un espacio sumamente alegre para mí, a los 7 años de edad, y era algo muy diferente obviamente a estar frente a una cámara haciendo una novela”, apuntó la intérprete de Oye Pablo.

“Yo llevo 18 años de carrera. Entonces, casi, casi empezamos juntos, ustedes me han acompañado durante toda mi carrera de invitada, ahora en este caso pues fui también parte de esta familia los sábados”, añadió.

Aunque para ella ser una estrella infantil fue difícil, porque renunció a muchas experiencias, explicó que no ha tenido otra vida. Desde que recuerda, su mundo es el espectáculo, y no se arrepiente en absoluto de cada paso que tomó, porque estos la convirtieron en la mujer que es actualmente.

“Siempre tiene sus complicaciones, pero no tuve otra vida que no sea esta. La laguna mental que yo tengo, pues al final empecé yo esto. Antes de los cuatro años tengo dos o tres cosas. Entonces, a partir de ese momento, fue cuando empiezo a recordar cómo fue mi vida durante cuatro años en los foros, grabando, etc. Y yo creo que sí, obviamente uno se pierde un montón de cosas, como un cumpleaños, y cosas en la familia... Obviamente la privacidad de un niño, ir a la escuela normal, pero no me arrepiento absolutamente de nada. Yo creo que tuve una infancia maravillosa, y muy divertida, y muy creativa. Me ayudó a ser la mujer que soy hoy”, agregó.

Su vida en los sets de rodaje la compaginó con su carrera musical. Con ocho años protagonizó su primer musical: Regina, mientras interpretaba el personaje de Anie en la telenovela infantil y juvenil De Pocas Pulgas. Un año después, en 2004, fue protagonista en Amy, la niña de la mochila azul, y se convirtió en una de las estrellas de Alebrijes y Rebujos. Al mismo tiempo, lanzó dos discos y realizó una gira musical titulada En Busca del Tesoro, la Historia Continúa.

En 2005 volvió a subirse al escenario para protagonizar su segundo musical, Anita la Huerfanita, un papel que le llevó a recibir el premio a la Mejor Actriz Infantil en los Premios Bravo y ACPT.

Con 13 años, debutó en el cine con la película Arráncame la Vida, bajo la dirección de Roberto Sneider, y con 14 dio vida a Patricia “Patito” Peralta, en Atrévete a Soñar. A los 15, en 2010, grabó junto a Aleks Syntek el tema “Yo Soy Tu Amigo Fiel”, de Toy Story 3, y en 2015 fue protagonista del musical Hoy no me puedo levantar, basado en las canciones del grupo español Mecano, entre otros trabajos reconocidos.

A esto se suman sus canciones de éxito como “Mala Fama”, “Oye Pablo”, o “Sodio”, y colaboraciones muy famosas como “No bailes Sola”, con Sebastián Yatra, o “Nada”, que grabó junto a Cali y el Dandee.

En 2018, dio vida al personaje de Lucrecia Montesinos en la serie original de Netflix, Élite, un papel que le catapultó a la fama mundial.

