“Miedo a morirme”: Arath de la Torre reveló su mayor temor tras contagiarse de COVID-19

Continúan presentándose casos en el medio del espectáculo de contagios de COVID-19, pues a varios meses de que diera inicio la pandemia en todo el mundo, los casos nuevos no han cedido. Y es que ahora el actor y conductor Arath de la Torre reveló que padeció la enfermedad causada por el nuevo coronavirus y compartió cuáles fueron los síntomas que se manifestaron durante las semanas que presentó dicha condición de salud. El actor declaró que se trató de un caso asintomático, por lo que no presentó dolencias típicas de la enfermedad.

Según sus palabras, sus malestares fueron mínimos y casi imperceptibles, pero al saberse contagiado, el primer pensamiento que pasó por su muerte fue la idea de morir, temor que se alivió cuando notó que sus síntomas fueron casi nulos y no fue necesario sino un tratamiento primario de la enfermedad.

“ Yo tuve Covid. Afortunadamente fui asintomático… Lo primero que sentí cuando me lo dijeron era miedo a morirme, lo primero que pensé es ‘qué me va a pasar’. Porque no sabemos cómo va a reaccionar” , expresó en una entrevista para el programa Hoy.

El actor fue uno de los eliminados del programa "¿Quién es la máscara?", donde no pudo ocultar su frustración al quedar fuera de la emisión (Captura de Pantalla: ¿Quién es la Máscara? - Televisa)

Pese a que los casos que no presentan síntomas graves sino malestares sutiles derivados de la infección, tales como cansancio extremo y la pérdida del olfato y el gusto, sugieren que la gravedad y el curso de la enfermedad están controlados, el actor admitió haberse preocupado mucho.

“Solamente estuve cansado y se me perdió el olfato tres días, afortunadamente salí rápido, me hice estudio y salieron negativos”, expresó el actor del programa unitario de comedia Simón dice.

De la Torre detalló que para estar completamente seguro de haber vencido al virus, se volvió a realizar una subsecuente prueba, misma que salió negativa, por lo que el histrión ya se encuentra preparado para volver a escena en la obra de teatro El cuarentenorio cómico, además de prepararse para otros proyectos en puerta.

Admitió tener una relación distante con su hermano, a quien hace tiempo que no ve "ni en navidad" (Foto: Instagram @arathdelatorre)

Hace algunas semanas se supo que el hermano de Arath, el también actor Ulises de la Torre fue diagnosticado con la misma enfermedad, sin embargo, fue Arath quien en una entrevista con Jordi Rosado dejó en claro que con su hermano no mantiene una relación cercana ni estrecha, razón por la que no se habría enterado de su condición de salud, sin embargo, el actor que saltó a la fama con la telenovela Soñadoras, aseguró que para su hermano siempre tendrá amor, aunque sus caracteres no sean compatibles.

A quien el actor sí mantiene cerca de él es al también cómico Eduardo España, quien también hace pocos días reveló su infección de COVID-19, y a quien externó los mejores deseos de pronta recuperación.

Hace un par de semanas, Arath dio de qué hablar al haber sido eliminado del reality show ¿Quién es la máscara?, y admitió haber sentido frustración por el hecho de no poder avanzar más en la emisión. Tras su salida del programa, el conductor reveló que no quería que su participación en el show terminara y que cuando se dio cuenta de que saldría, fingió una sonrisa para tratar de ocultar el sentimiento de haber sido eliminado.

Arath de la Torre se reincorporará a su trabajo en la obra teatral "El cuarentenorio cómico" (Foto: Instagram @arathdelatorre)

El actor había estado ocultando su identidad bajo el perfil de “Xolo”, basado en la raza de perro Xoloitzcuintle, y se había dedicado a interpretar la canción “For Sale” del cantante y compositor colombiano Carlos Vives, pero ni los investigadores ni el público pudieron salvarlo de su eliminación, por lo que cuando se le retiró la máscara sólo pudo sonreír ante la mirada del público.

“La verdad no pude ocultar mi frustración, sé que es un juego pero me la estaba pasando bien. Salí muy molesto de ahí, pero así es la vida. Gracias por sus muestras de solidaridad, me quedo con sus buenas vibras !!! XOLO RULES !!!”, admitió el actor después en un mensaje de Instagram.

