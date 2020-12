Laura G confesó sus peores temores al contraer COVID-19: “Nunca sabes cómo el bicho puede afectar tu sistema inmunológico”

(Foto: Instagram Laura G)

Aunque Laura G está a unos días de reincorporarse a sus labores en Venga la Alegría ahora que casi supera su batalla contra el COVID-19, aceptó que tuvo mucha incertidumbre y temores al enterarse que resultó positiva junto con su esposo.

La presentadora de TV Azteca informó que si bien no ha recibido el alta médica por parte de los especialistas, ella ya tiene los anticuerpos de la enfermedad, por lo que pronto podrá regresar al foro del programa matutino que conduce desde hace unos años.

“Yo ya tengo anticuerpos... estamos esperando los resultados de Naza (Nazareno Pérez, su marido)... se tardan dos días”, comentó en sus historias de Instagram y hay que recordar que justamente su pareja sentimental no la pasó nada bien al enfermar.

“La incertidumbre de que no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo porque podrás decir ‘no tengo ninguna enfermedad crónica’, pero nunca sabes cómo el bicho puede afectar tu sistema inmunológico. Esa incertidumbre”, dijo muy seria para sus 2.8 millones de seguidores en la red social.

La comunicadora regiomontana informó que su hijo sí presentó un síntoma y deben continuar vigilando a su hija, quien hasta ahora no ha tenido ningún malestar.

“Lucio tuvo dos días fiebre. Lisa no. Aquí hay que monitorearlos a partir del viernes pasado 30 días para ver cómo evoluciona su cuerpo”, comentó.

Mencionó que si su médico se lo permite, podría regresar a Venga la Alegría la próxima semana. “El viernes tengo revisión médica, estamos esperando los anticuerpos de Nazareno y de regreso a trabajar porque lo extraño mucho”, resaltó.

Aceptó que ha aprovechado y disfrutado mucho este periodo con su familia: “Me encanta, la verdad. He disfrutado mucho de estos días poder gozar este momento en mi casa, porque pasé por todo, desde el ‘quiero limpieza extrema’ al ‘ya, a jugar’”.

Señaló que han tenido que adoptar una mecánica diferente para continuar con sus actividades en casa, pero lo ha logrado con el apoyo de su esposo.

La conductora reveló hace unas semanas que resultó positiva a COVID-19 después de practicarse una prueba porque comenzó con una alergia.

“El domingo fui a trabajar, traía un cuadro de alergia muy fuerte... tomé un antihistamínico para que me la cortara y de forma responsable me fui a hacer la prueba sin que me la pidieran… pero ayer me enteré que estoy positiva, no sé cuánto tiempo tenga positivo porque lamentablemente a veces el virus te da de forma asintomática”, comentó en un enlace con sus compañeros de Venga la Alegría.

Tras conocer su diagnóstico se asiló en su casa al lado de su familia, pero llamó la atención que todos continuaron conviviendo en el mismo domicilio a pesar de la enfermedad y que no usaran cubrebocas para relacionarse con sus hijos.

“Naza (su esposo) y yo estamos positivos y cuando nos enteramos obviamente ya habíamos convivido muchísimo con ellos, entonces sólo estamos los cuatro conviviendo y autorizado por el pediatra... Asumimos que Lisa y Lucio también están positivos, estamos autorizados por el pediatra de que así (sin cubrebocas) llevemos este proceso”, aclaró en una sesión de preguntas y respuestas desde su cuenta de Instagram.

Si bien ella no presentó ningún síntoma, su esposo sí lo hizo y decidió informarlo a través de sus historias en la misma red social.

“Ando desaparecida de redes por esta razón… tengo dos changuitos arriba de mí todo el día... Y un esposo que no la anda pasando tan bien… así es el bicho… nunca sabes la forma en que te afectará… por eso un día la vez”, escribió la famosa conductora de Venga la Alegría.

