La misteriosa visita de Daniela Castro a Televisa, no quiso atender a la prensa

La actriz de telenovelas Daniela Castro afirmó que todo se trató de una calumnia en su contra y un malentendido (Foto: Archivo)

La actriz Daniela Castro ha vuelto al reflector de la vida pública, pues fue vista este miércoles en una inesperada visita a las instalaciones de Televisa San Ángel, y aunque fue captada al momento de ingresar al área de torniquetes de entrada de la empresa televisora, la famosa no quiso atender a los reporteros de espectáculos que habitualmente hacen guardia en el área de ingreso y salida de la llamada fábrica de sueños.

Y es que se encendió la curiosidad entre los seguidores de la intérprete con respecto a su posible regreso a los foros de la televisión para estelarizar o antagonizar una telenovela, género en el que la actriz de 51 años nacida en Ciudad de México, ha destacado en los últimos años y a través de su trayectoria. Y aunque la estrella se mostró renuente a platicar con la prensa, tras revelarse esta información se especula que la también cantante podría volver a protagonizar muy pronto un melodrama en la televisora que le llevó a la fama a partir de la década de los 80.

Pese a que en 2018 Daniela se encontraba en un momento cumbre en su carrera, gozando de éxitos de la televisión, la actriz se vio obligada a hacer un parón en sus actividades artísticas y su vida laboral tras verse implicada en un incidente sucedido en Texas, Estados Unidos, donde Castro fue señalada de robo en una tienda departamental de ropa de lujo, tras lo cual meses después fue declarada inocente. En aquel entonces, se filtró a la prensa la imagen de Daniela posando ante las cámaras de la policía, hecho que resultó penoso para la protagonista de Cadenas de amargura, su primer gran hit en la televisión.

Daniela Castro fue arrestada por supuestamente robar mercancía de una tienda comercial en Estados Unidos (Instagram: Daniela Castro)

Tiempo después de haber trascendido su bochornoso accidente, la actriz reapareció en público para aclarar dicha situación, donde a través de un audio que circuló fuertemente en los medios y en las redes sociales, la actriz aseguró que se trataba de una confusión y que ella es una mujer que se rige por “valores”: “(Fue) una mala jugada que se me hizo y estense tranquilos porque esto sí les digo algo a quien esté en el chat, gracias por tu preocupación, mi Gaby, pero todo está en manos de mi abogado para que se aclare y yo salga victoriosa de esta infame situación y perdón la foto, pero imagínate, casi me muero, lo único que les puedo decir es que tienen una amiga honorable y una amiga a la que pueden seguir respetando, con valores y principios que no me da para hacer (lo que se me imputa)”, dijo la actriz en una grabación íntima filtrada en internet.

Daniela se ausentó de la vida pública hasta este momento, y aunque muchos de sus seguidores se encuentran emocionados, especulando que su visita al consorcio se debe a una negociación para volver a la pantalla chica, otros usuarios no descartan que únicamente se encuentre acompañando a su hija Daniela Ordaz, quien en pocos meses debutará actuando en la televisión con el proyecto Qué le pasa a mi familia.

Daniela Ordaz nació en marzo de 2003, es la primogénita de Castro y Díaz Ordaz (IG: daaniicaasttroo)

Un aspecto que llamó la atención de su visita a Televisa, es que Castro, al momento de registrarse para ingresar, fue llamada por los reporteros que aguardaban a la entrada del edificio, y pese a que le gritaron en repetidas ocasiones, “Dani, Dani, Dani Castro”, la famosa sólo volteó una vez a saludarlos, siendo que cuando le solicitaron unos minutos para una entrevista, la actriz optó por continuar su ingreso a la televisora, por lo que los agentes de prensa se quedaron con un chasco y el desaire de la actriz.

