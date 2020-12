“¿Por qué no vienes a conocer a Maradona?”: Verónica Castro habló sobre su relación con el astro argentino y sobre la amistad que los unía

El fallecimiento de Diego Armando Maradona dejó una marca a nivel mundial e inclusive en medio de la farándula mexicana, pues una de las figuras que más fue cercana al astro argentino durante sus visitas a México fue la primera actriz Verónica Castro, de quien se afirmó que había tenido un acercamiento romántico con el ídolo futbolístico.

Fue en una entrevista con el programa de espectáculos Ventaneando en donde la actriz reveló que era un gran fanática del astro argentino y que cuando este le pidió que lo fuera a conocer, ella se sintió muy elogiada por la oportunidad pues ella también es una gran seguidora del futbol tanto nacional como internacional. Así lo dijo Verónica Castro:

Me alegra mucho que me haya buscado pues es era una emoción muy grande, yo admiradora pasional de él (Maradona) también. Era guapísimo, guapísimo, un súper encuentro, yo admiradora de él, me gustaba mucho jugar futbol y estaba tomando clases de en el club, de hecho, por eso le encontré el gusto a ver al señor. Porque para mí era muy importante y cuando me enteré que le América jugaba contra la gente que venía de Argentina, pues me emocioné mucho, siempre ha sido la figura más importante