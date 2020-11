Impresiona con el inglés: Aitana leyó un cuento a Eugenio Derbez y Alessandra antes de dormir

Tal parece que los roles se han intercambiado en la familia Derbez Rosaldo pues resulta que la pequeña Aitana, hija de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo es quien le lee un cuento a sus padres antes de dormir y no viceversa.

Y es que los padres de la pequeña no la hacen perder el tiempo y decidieron ponerla a aprender inglés, por lo que cada noche le piden que les lea un cuento en este idioma para que pueda irlo dominando desde esta temprana edad. De hecho, quien realmente aprovecha es Eugenio Derbez, quien afirmó que cada vez que Aitana comienza a cantar en inglés, él comienza a cantar en español, para que no tenga problemas a la hora de cambiar de lenguaje. Así lo dijo el mismo Eugenio Derbez:

Quien ha decidido ser la testigo de las intensas sesiones de aprendizaje de Aitana es su madre, Alessandra, quien sube mucho contenido a su perfil de Instagram relacionado de los momentos que está con su hija. De hecho, ella misma fue la que subió el momento en donde la pequeña se las pasa leyendo.

No todo es el apellido

Algo que destaca mucho entre la relación de la familia Derbez, es la unión que tienen todos, ya sea con José Eduardo, Aislinn o Vadhir, Alessandra y Aitana tienen una relación muy estrecha e inclusive han participado en diversos videos juntos, tanto de las plataformas de Youtube de cada uno de ellos, como en publicaciones en vivo en las redes sociales. A pesar de esta unidad, cada uno fraguó su propia identidad y su propia trayectoria.

Uno de los ejemplos fue el de Vadhir Derbez, quien dio a conocer que tiene diversos proyectos musicales en los que está invirtiendo recursos, pues ahora está muy enfocado en su carrera dentro del mundo de los grupos y que el apoyo de su padre, si bien es fuerte, es simbólico y él mismo es el que tiene que sacar adelante su éxito. Así lo dijo en una entrevista para la revista TV Notas:

El cantante refirió que el apoyo de su padre le bastó sólo para tener citas y entrar a los castings, pero que fue su esfuerzo y trabajo lo que le dio lo que tiene ahorita y que nada de eso ha sido fácil, de hecho en ocasiones es más complicado pues el renombre que tiene el apellido Derbez no es poco:

El apellido solamente sirve para abrir un poquito una puerta cuando la gente te ve de una manera más amigable. O sea, te ven con una cara diferente porque no eres un extraño completamente. Pero de ahí, a que alguien vaya a apostar su dinero por ti, es muy diferente. Aun así, te tienes que ganar el papel, tienes que hacer un casting… El apellido me puede dar la cita, pero no me aprueba la audición. Yo me he tenido que ganar todo lo que tengo, nada se me ha dado fácil, muchas veces no me he quedado en proyectos y también se vale, así es la vida del artista