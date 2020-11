“Fue amor a primera vista, yo tenía novio”: Alessandra Rosaldo contó cómo se dio el flechazo con Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se casaron en julio de 2012 (IG: alexrosaldo)

La cantante Alessandro Rosaldo confesó que aún tenía novio cuando se enamoró de Eugenio Derbez.

En una entrevista para el programa Tu-night, conducido por Omar Chaparro, Alessandra recordó cómo inició su relación con el comediante, que se ha mantenido durante más de una década.

“Ya nos conocíamos, pero algo sucedió ese día cuando me invitó a participar en Vecinos y que él también estaba actuando por primera vez ahí, pero ese día fue de ‘Hola’... algo muy extraño, Fue mutuo, casi amor a primera vista. Yo tenía novio” , comentó en la emisión.

Para evitar cualquier especulación, Alessandra dijo de qué novio se trataba. “Era un chavo que se llama Eduardo, no es del medio, no era conocido”, aseguró.

Antes de comenzar un romance con Derbez, Alessandra se relacionó con Ernesto D’Alessio y también con el cantante Adolfo Ángel, líder del grupo Los Temerarios.

Según comentó Alessandra, también Eugenio Derbez tenía una relación en el momento en que se dio el flechazo entre ambos.

Y aunque ella terminó poco después su romance, a Derbez le llevó más tiempo tomar la decisión.

Su relación tóxica

En cuanto a sus romances, el pasado junio Alessandra reveló que sostuvo una relación que no le hacía bien.

En un video de su canal de YouTube, la esposa de Eugenio Derbez habló con su hermana Mariana de las amistades tóxicas.

Hace tiempo habló de una relación tóxica que tuvo

En un punto de la charla, Alessandra se confesó sobre la “oscura” época que enfrentó y en la que casi se volvió una adicta al alcohol.

“En mi caso no fue una amistad, pero fue una relación, un novio que me arrastró al punto más oscuro de mi vida, al año y medio más oscuro de toda mi vida, de fiesta, de alcoholismo, de estar en el antro, o sea, no fui alcohólica, pero creo que estuve a dos pasos”.

Sin revelar nunca el nombre de ese antiguo amor, Alessandra añadió: “Todas las noches nos la vivíamos en el antro, amanecíamos en el antro, de estar tomando toda la noche, de caer en ese hoyo y todo lo que nos rodeada era igual, era oscuro, las amistades, los lugares a los que íbamos, lo que sucedía”.

En otro video de su canal, Alessandra habló acerca de lo que más le gusta de Derbez.

Alessandra y Aislinn Derbez

“De entrada es un hombre al que admiro muchísimo, que ya lo admiraba antes de conocerlo y cuando lo conocí pues todavía más. Me enamoró su sentido del humor, me enamoró la forma en la que me hizo reír desde el primer momento, cómo me trató, me enamoró que es un creador de momentos inolvidables y de escenas inolvidables y que cada momento que pasábamos juntos era mágico”, explicó. “Todo él me encanta, pero me fascina su pecho, sus brazos y obviamente su cara”.

Y en una charla más de YouTube, con Aislinn Derbez, Alessandra habló del papel fundamental que la hija de Derbez tuvo para que ellos pudieran casarse.

“Él necesitaba esa aprobación tuya para poder dar ese paso. Lo digo siempre, y me vuelvo a emocionar, porque sin ti, esta historia de amor no hubiera tenido el final feliz que ha tenido y no estaríamos aquí. Y te lo voy a agradecer eternamente”, comentó la cantante de Sentidos Opuestos.

