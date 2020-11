Se avecina recorte de conductores en “Venga la alegría”: la advertencia de Alex Kaffie

"Venga la alegría" podría sufrir recorte de conductores (IG: vengalaalegriatv)

En medio de recortes en TV Azteca, parece que el programa Venga la alegría será uno de los afectados.

De acuerdo con el periodista Alex Kaffie, en su columna Sin Lisonja de El Heraldo de México, varios integrantes del famoso matutino dirán adiós a la emisión.

“Cincuenta personas acaban de perder su trabajo en TV Azteca. Sí, el reciente recorte de personal ocurrido ahí hace unos días dejó sin empleo a 50 seres que laboraban en el área de noticias (Fuerza Informativa Azteca). La crisis financiera por la que atraviesa la televisora del Ajusco la llevó una vez más (ya perdí la cuenta de cuántos recortes de empleados van) a deshacerse de 50 trabajadores, entre ellos el reportero Vicente Gálvez”, indicó al inicio de su texto el polémico periodista.

Entonces, Kaffie se refirió en específico al futuro del programa en donde laboran, entre otros, “El Capi” Pérez, Laura G, Anette Cuburu, Patricio Borghetti, Brandon Peniche, Horacio Villalobos, Flor Rubio y Sergio Sepúlveda, entre otros.

La emisión se caracteriza por tener un numeroso grupo de presentadores (TW: @VengalaAlegría)

“Lamentablemente la poda de obreros va a continuar en TV Azteca. De hecho el siguiente recorte va a ocurrir en Venga la Alegría. Ahí varios de sus conductores serán dados de baja ”, aseguró Kaffie, sin revelar los nombres de quienes podrían salir de la emisión, ni la fecha en que el supuesto recorte ocurrirá.

Otros problemas

La emisión de TV Azteca ha sido una de las más afectadas por contagios de COVID-19.

Apenas la semana pasada Laura G dio a conocer que es portadora del virus, aunque aclaró que no ha presentado síntomas graves y solo hará una cuarentena en su casa.

“El domingo fui a trabajar a Venga la alegría, traía un cuadro de alergia muy fuerte, porque ustedes saben que me cambié de casa, entre el polvo y todo yo pensaba que era alergia, así que tomé un antihistamínico para que me la cortara y de forma responsable me fui a hacer la prueba sin que me la pidieran”, comentó a sus compañeros de la emisión matutina de TV Azteca el pasado martes 17 de noviembre.

Laura G se enlazó con sus compañeros para hablar de su contagio de COVID-19

“Pensando que iba a salir negativa y que hoy estaría con ustedes en el programa, pero ayer me enteré que estoy positiva, no sé cuánto tiempo tenga positivo porque lamentablemente a veces el virus te da de forma asintomática”, añadió.

La presentadora informó que ni su esposo ni sus hijos resultaron contagiados.

“Yo no tengo ni un solo síntoma... Me siento perfecto, no tengo fiebre, no tengo diarrea, ni ningún otro síntoma con el cual relacione la enfermedad pero sí estaré en casa por protocolo y creo que mi batalla va a ser más mental que física”, explicó sobre su estado de salud.

En la misma charla comentó que lo más difícil de pasar varios días encerrada sería el hecho de bajar su ritmo de actividades.

Agradeció los mensajes de sus seguidores

“Soy una persona que trabaja desde los 13 años y me apasiona mucho mi trabajo y es difícil hacer un descanso, pero bueno, me toca vivir esto, como me decía mi mamá, fluye y lo voy a vivir de la forma más linda, estaré al pendiente de mis hijos, estaré viendo Venga la alegría y me estaré inventando algo para seguir trabajando desde casa”.

Además de Laura, en el programa ya resultaron contagiados Patricio Borghetti, Kristal Silva, Brandon Peniche, Flor Rubio, “El Capi” Pérez y Ricardo Casares. Este último fue el que mostró síntomas más graves e incluso debió estar conectado a un tanque de oxígeno.

