Matthew McConaughey respondió a los comentarios de Kate Hudson sobre la mala experiencia con sus besos

Kate Hudson declaró en una entrevista reciente que besar a Matthew McConaughey en distintas ocasiones fue cualquier cosa menos romántico, ahora el actor ganador del Oscar salió a contestar dichas declaraciones.

Los actores protagonizaron “Cómo perder a un hombre en 10 días” y “Amor y Tesoro” y han tenido varias escenas de besos y romance. Pero hace poco Hudson dijo explícitamente que besar a McConaughey no fue lo más gratificante de su carrera. “Honestamente, siento que no he tenido los mejores besadores. Siento que debería haber tenido mejores”, afirmó la estrella de Hollywood.

En octubre, Hudson le dijo a la también actriz Gwyneth Paltrow en el podcast de“Goop” que sus escenas de besos con McConaughey nunca fueron buenas para filmar porque a menudo involucraban “mocos o viento”.

“La cosa es que, cada vez que he besado a McConaughey, era como si algo incómodo estuviera sucediendo....como cuando nos estábamos besando al final de ‘Fool’s Gold...él tenía toda la cara con mocos’, explicó la actriz a su colega.

No obstante, Hudson sí tiene buenos recuerdo de un compañero.“Sabes quién besaba bien, pero no lo viste porque lo cortaron, era Billy”, dijo Hudson, refiriéndose a Billy Crudup de la película “Almost Famous” de 2000. “Billy era bueno. Eso era bueno”.

Después de que la actriz de 41 años hablara sobre sus mejores y peores besos en pantalla en el podcast de Paltrow el mes pasado, McConaughey culpó a las agitadas circunstancias que rodearon su desastroso beso.

McConaughey, de 51 años, explicó que fue complicado intentar besar a su compañera en el agua salada y otras condiciones difíciles. En una entrevista con Yahoo!, el actor le dio la razón a Hudson y dijo no se equivocó al recordar el “moco” que goteaba de su nariz durante una escena de la comedia romántica de 2008 “Fools Gold”.

Y luego explicó por qué no tuvieron un lindo beso frente a las cámaras. “Bueno, así era la escena: Acabas de saltar del helicóptero. Estás en medio del océano. Te metes bajo el agua y luego sales jadeando por aire”, dijo McConaughey. “¡Estás contento de estar vivo! Luego se miran y nadan uno hacia el otro y se abrazan y besan”, explicó sobre cómo se filmó esa escena.

Así que McConaughey dijo que sí, que había “mucha agua salada y mocos”. Y reconoció que con Hudson “nunca llegamos a tener nuestro lindo beso romántico”. El actor recordó haber pensado después de la escena: “Está bien, creo que funcionó, pero ¿se verá bien?”.

Los dos actores tampoco tiene buenos recuerdos de sus escenas románticas en “Cómo perder a un hombre en 10 días” .

McConaughey, quien está promocionando sus memorias “Greenlights”, también actuó junto a Hudson en la comedia romántica de 2003. “Muchos de nuestros besos han sido incómodos”, afirmó el actor. “Todavía nos preguntamos, ¿podemos alguna vez darnos un beso donde la temperatura sea la correcta? ¿El océano no nos esté arrasando? ¿Nadie esté tirando cosas sobre nosotros, por encima de nuestra cabeza?”.

El actor también dijo podría regresar a protagonizar su recordado papel en la famosa comedia y confesó que la idea de una secuela no le parecía del todo descabellada. “Podría ser una secuela ¡y sería una muy buena! .En cuanto a comedias románticas, esta fue una muy buena”, reveló McConaughey.

