David Fincher dio detalles del rodaje tenso que vivió con Jake Gyllenhaal en “Zodiac”

Después de más de una década desde el lanzamiento de "Zodiac", el cineasta David Fincher habló sobre las tensiones en el set entre él y Jake Gyllenhaal

David Fincher habló sobre su experiencia trabajando con Jake Gyllenhaal en el set de “Zodiac”. En una entrevista con The New York Times para promocionar su nueva película de Netflix, “Mank”, el director, de 58 años, mencionó el tiempo que dirigió a Gyllenhaal, de 39, en el thriller de 2007 que sigue la historia real de un asesino serial que acechó California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969.

“Jake estaba en la posición poco envidiable de ser muy joven y tener a mucha gente compitiendo por su atención mientras trabajaba para alguien que no le permite tomarse un día libre”, explicó Fincher sobre su complicada relación con el actor durante el rodaje. “Creo que estaba muy distraído”, añadió el director que también trabajó en dicha película con Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo.

Fincher continuó explicando que “Zodiac” comenzó a filmarse casi al mismo tiempo que se estrenaba la otra película de Gyllenhaal, “Jarhead”, una producción del director Sam Mendes que lo pondría en la cima de su carrera en Hollywood.

“Había mucha gente susurrando que ‘Jarhead’ iba a ser una película masiva y lo pondría en otra liga, y todos los fines de semana lo empujaban para ir al festival de cine de Santa Bárbara y al festival de cine de Palm Springs”, explicó el realizador al medio. “Y cuando se presentaba a trabajar, estaba muy disperso”.

Robert Downey Jr. y Jake Gyllenhaal en "Zodiac"

“Su manager y sus agentes tontos iban a su remolque durante el almuerzo para hablar con él sobre la portada de GQ y esto y aquello”, continuó Fincher. “Estaba siendo mordisqueado por patos, y no por patos particularmente inteligentes. Se metieron en su campo de visión y fue difícil para él darse cuenta”.

Pero, al final del rodaje, Fincher notó que cualquier tensión entre él y Gyllenhaal se había convertido en una cosa del pasado y el actor incluso le pidió disculpas.

“No quiero poner excusas por mi comportamiento”, señaló Fincher. “Definitivamente hay momentos en los que puedo ser confrontativo si veo a alguien holgazanear. La gente pasa por momentos difíciles todo el tiempo. A mí me pasa. Así que trato de ser compasivo al respecto. Pero en una película así son cuatrocientos mil dólares al día. Y puede que no tengamos la oportunidad de volver a hacer la escena de nuevo”.

“Les digo a los actores todo el tiempo: no voy a dejar de lado tu resaca, no voy a evitar que tu perro muera, no voy a evitar el hecho de que acabas de despedir a tu agente o tu agente simplemente te despidió”, agregó el director. “Una vez que llegas aquí, lo único que me importa es, ¿contamos la historia?”

Antes del estreno de “Zodiac”, Gyllenhaal insinuó dificultades durante el rodaje.

Tráiler de "Mank", película dirigida por David Fincher

Tras meses de incertidumbre sobre el futuro de “Mindhunter” a raíz de las declaraciones de su creador, David Fincher, parece que por el momento no habrá tercera temporada. Para Fincher ahora mismo no es el momento para el programa. “No sé si tiene sentido continuar”, explicó el cineasta. “Fue una serie muy cara que tuvo una audiencia apasionada, pero nunca obtuvimos las cifras que justificaran el costo”, reconoció.

Días atrás el director fue noticia días atrás por criticar duramente a “Joker” de Todd Phillips. El filme de Warner Bros., basado en los cómics de DC, arrasó en taquilla y cosechó varios importantes galardones, como el León de Oro en Venecia o el Oscar a Joaquin Phoenix.

En una entrevista con el diario inglés The Telegraph, el director habló sin pelos en la lengua de la película de Phillips. Y aseguró que una de las claves de la producción fue “El Caballero Oscuro”, ya que, si no hubiera sido un éxito tan grande esa película de Nolan, Warner ni siquiera se hubiera atrevido a producir “Joker”.

Pero entonces Fincher fue más allá y se refirió al Joker de Phoenix de esta manera: “Imagino que alguien vio ese material y pensó: Vamos a tomar a Travis Bickle y Rupert Pupkin, los fusionamos, y luego lo atrapamos en una traición a los enfermos mentales, y así sacamos mil millones de dólares”, haciendo referencia al Joker de Phoenix como una mezcla de los protagonistas de “Taxi Driver” y “‘El rey de la comedia”, dos títulos de Martin Scorsese.

Fincher vuelve con “Mank”, un drama protagonizado por el ganador del Oscar Gary Oldman que Netflix va a estrenar el próximo 4 de diciembre, con la esperanza de lograr varios nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood.

