Matthew McConaughey aseguró que le gustaría ser gobernador de Texas

El actor ganador del premio Oscar Matthew McConaughey puede ser la próxima celebridad en lanzarse a la política.

La estrella de Dallas Buyers Club y Magic Mike se mostró interesado en la idea cuando discutió sobre política con el presentador de radio Hugh Hewitt en una entrevista publicada el miércoles pasado.

Consultado si se postularía para gobernador de Texas u otro cargo político, el actor aseguró que estaba indeciso pero no lo descartó. McConaughey, de 51 años, nació y se crió en Texas antes de mudarse a Los Ángeles y forjar una carrera en comedias románticas.

“Quiero decir que eso no dependería de mí. Dependería más de la gente que de mí“, expresó el actor.

“La política me parece un negocio roto en este momento. Cuando la política redefina su propósito, podría estar mucho más interesado”, manifestó.

En la entrevista, describió su filosofía política como “estar detrás de los valores personales para volver a unir nuestros contratos sociales entre nosotros como estadounidenses”.

Matthew McConaughey

Pero parece estar lejos de haber tomado la decisión de cambiar la actuación por la política.

“Todavía me pregunto cuánto se puede hacer realmente en política, y no sé si la política es mi vía para lograr lo que quizás estoy mejor equipado para hacer”, afirmó.

McConaughey, quien ganó un Oscar por su papel en el drama sobre el SIDA Dallas Buyers Club estrenada en 2013, sería una más de una serie de celebridades que han coqueteado o ganado cargos políticos en los Estados Unidos.

Entre ellos se encuentran los presidentes Donald Trump y el fallecido Ronald Reagan, el ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger, el ex alcalde de Carmel Clint Eastwood y el ex gobernador de Minnesota Jesse Ventura.

Recientemente, el artista nacido en Texas publicó su libro de memorias, llamado Greenlights, en el que hace todo tipo de revelaciones sobre su vida, entre ellas un terrible episodio de abuso sexual que sufrió a los 18 años.

Según indica el actor, él se encontraba inconsciente cuando un hombre se abalanzó sobre él en la parte trasera de una camioneta. “Un hombre abusó sexualmente de mí cuando tenía dieciocho años”, señaló el intérprete, aunque aseguró que “nunca se sintió como una víctima”.

Asimismo, también ha explicado que tres años antes de ese horrible episodio fue forzado a perder su virginidad: “Me chantajearon para tener sexo por primera vez cuando tenía 15 años”. Por aquel entonces, tal y como señala, él creía que iría al infierno por tener sexo antes de contraer matrimonio.

