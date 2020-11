“Si no tuviera pasaporte americano estaría en la cárcel”: duras acusaciones de Kate del Castillo a Sean Penn por su papel en el encuentro con el Chapo

(Foto: Instagram de Kate del Castillo)

El encuentro entre Kate del Castillo y el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán cambió radicalmente la vida de la actriz, quien tuvo que alejarse de su país ante el asedio de las autoridades mexicanas.

Aunque este evento ocurrió hace cinco años, la famosa mexicana aún recuerda con pesar la emoción y angustia que sintió al reunirse con uno de los capos más poderosos del México moderno, pero también el rencor que resultó del comportamiento que Sean Penn mostró tras la polémica reunión en la sierra del país.

La actriz se sinceró sobre éste y otros temas en una conversación con Gloria, Lili y Emily Estefan para el programa de Facebook Watch, Red Table Talk: The Estefans.

En este espacio, Kate del Castillo confesó que se sintió usada por el actor Sean Penn, quien sólo buscaba acercarse al poderoso narcotraficante mexicano.





“No sólo eso (se sintió traicionada), me usó de carnada y nunca me protegió; arriesgó mi vida y la vida de mis padres, la vida de mi hermana y la de todos los que rodean”, comentó frente a las tres mujeres de la dinastía Estefan.

Aceptó que todo lo ocurrido con Sean Penn le dolió, pero no por el comportamiento de su colega sino porque ella lo permitió.

“Me dolió que fui una estúpida, tan inocente y estúpida que no vi nada. Si no tuviera pasaporte americano estuviera en la cárcel. Es así de fácil”, comentó.

Recordó que tras la exitosa reunión con “El Chapo” Guzmán sí tuvo un encuentro íntimo con el Penn, pero no ocurrió nada más entre ambos.

“En el avión de regreso éramos sólo nosotros y estábamos muy emocionados . Teníamos una botella de champaña y dijimos ‘¡lo hicimos! ¡estamos vivos!’ Así que los dos celebramos y hubo algo ahí... Si tenía o no una relación romántica, la respuesta es no, sólo tuve sexo. Sólo pasó”, precisó.

Del Castillo mencionó que cuando el escándalo estalló decidió contar su verdad por lo que recurrió a una reconocida publicación en el país.

“Cuando salió la historia no volví a hablar con él y una vez que estuve completamente destruida dije: ‘Voy a escribir para la revista Proceso para decir la verdad y eso hice’”, señaló.

Video: Red Table Talk: The Estefans.

Kate también contó algunos detalles de su encuentro con el entonces líder del Cártel de Sinaloa: “Me dijo: ‘amiga, creo que necesitas ir a dormir’. Nosotros ni siquiera sabíamos que nos íbamos a quedar ahí y fue cuando pensé que me iba a violar y después me iba a matar o algo como eso. Y sabes algo, él pudo haber hecho cualquier cosa que se le antojara”.

En aquel encuentro, la actriz pidió al Chapo donar las ganancias de su película para las víctimas del narcotráfico. “Qué tal, don Joaquín, si donamos un poco del dinero que se recabe para todas aquellas personas que han perdido a algún familiar a causa del crimen organizado. Yo pensaba que me iba a matar o me iba a hacer algo, pero esa era mi única oportunidad. Entonces me miró con sus grandes y poderosos ojos y me dijo: ‘Eso es lo que me gusta de ti, hagámoslo’”, precisó.

Hace unas semanas la misma Kate del Castillo confesó que ya no tiene respeto por el actor de I am Sam, La intérprete o Gangster Squad.

“Lo ignoraría, en mi vida ya no significa nada y es una persona que me hizo muchísimo daño y que pudo haber hecho que me mataran a mí y a mi familia. No le tengo ningún tipo de respeto ni nada al señor. Sobreviví y ya pasé esa etapa, mi familia también. No le deseo mal a nadie, pero no significa absolutamente nada en mi vida”, dijo en una entrevista que tuvo con el actor y conductor Omar Chaparro.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Pensé que me iba a violar”: Kate del Castillo revivió la noche que pasó como huésped del Chapo

“Ya no le tengo respeto a ese señor”: las palabras que le dedicó Kate del Castillo a Sean Penn tras la entrevista con el Chapo

“Vivía con miedo”: Kate del Castillo reveló que Luis García le pedía perdón de rodillas y lloraba hasta cansarse