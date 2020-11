De vuelta a Twitter: Daniel Bisogno rompió su cuarentena en redes tras recibir espaldarazo de Salinas Pliego en medio de la polémica con seguidor de AMLO

El conductor regresó a las redes sociales para agradecer el apoyo de Salinas Pliego (Foto: Instagram @danielbisogno)

Luego de recibir el apoyo de Ricardo Salinas Pliego, el empresario dueño de Televisión Azteca, el conductor de espectáculos Daniel Bisogno regresó a las redes sociales, en específico a Twitter, para agradecerle por el apoyo que le prestó luego de que agrediera verbalmente a un usuario a quien adjetivó con palabras que pueden considerarse clasistas.

Y es que Bisogno había afirmado mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales que habría hecho a un lado su presencia en dicho medio con el fin de evitarse mayores problemas para poder continuar con su periodo de vacaciones del programa de espectáculos Ventaneando. Sin embargo, decidió volver para poder agradecerle al propietario de la televisora quien le brindó todo su apoyo. Así decía el comentario de Salinas Pliego a través de un comentario en Twitter:

Daniel Bisogno es un colaborador valioso y querido, cometió un error y pidió disculpas. El error fue el lenguaje; la critica es valiosa y parte de su libertad de expresión. Queremos que Daniel siga en Azteca y como a todos nuestros colaboradores, ¡¡lo apoyamos al 100%!!

El empresario dio su apoyo a Daniel Bisogno ante la andanada de críticas que habrían derivado en su supuesta salida de TV Azteca (Foto: Instagram/ricardosalinas)

Luego de recibir este mensaje, el conductor le reiteró su agradecimiento por dejarlo seguir colaborando en la televisora y afirmó que tiene “tatuada en su corazón” a la televisora del Ajusco:

Gracias por el apoyo siempre Ricardo, agradecido siempre contigo y con esta empresa que llevo tatuada en mi corazón

Esto por supuesto que causó la polémica y el enojo de muchos de los usuarios de Twitter, quienes afirmaron que no se trata del primer error del conductor que ha sido sido expuesto dirigiendo comentarios ofensivos hacia otros usuarios de la plataforma y que muchos de sus insultos tienen una tendencia a dirigirse al clasismo, tildando a gran cantidad de los usuarios como “muertos de hambre”. Así afirmaron algunos comentarios:

“Sí. Recomiéndale que en lugar de decir pInch3s mugrosos diga gente que no se baña. O en lugar de decir pInch3s nacos, diga: ay gente vulgar. Será el mismo mensaje clasista, racista, xenófobo pero se escuchará fino. Lógica facha. Apúntenle” afirmó el usuario mariotrejoq; otros también afirmaron que Daniel Bisogno se ha enfocado en ofender y resaltar posturas clasistas como fue el comentario del usuario JCarlosFaezer: “Qué bueno que lo apoyan y lo quieran en su empresa. Lo que hizo no fue un sólo error. Lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Y eso consta la perversidad de su mente. Seguramente habrá personas que tengan dignidad y ya no ver su televisora. Cada quien toma sus decisiones.”

El comentario de Mónica Castañeda le valió diversas críticas en las redes sociales (Captura de Pantalla: Twitter @Mocastaneda)

En uno de los mensajes también se hizo presente la compañera de Bisogno, la conductora Mónica Castañeda, quien también salió a la defensa de Daniel y puso el siguiente comentario:

Reconocer los errores es muy valioso. La libertad de expresión es fundamental en nuestro día a día

A este comentario también le llovieron un sinnúmero de críticas refiriendo que no se trataba de un tema de libertad, sino de las repetidas ofensas que el conductor habría tenido para con muchos seguidores. Sin embargo, también hubo otros usuarios que mostraron su apoyo a Bisogno y afirmaron que se trata del mero humor que caracterizan a Daniel y que sólo forma parte de uno de los atractivos del programa:

“Así es, y es básico para este país, no caigan en apasionamientos baratos, cada quien es quien es, así que abrazos Daniel Bisogno, errores siempre tenemos." escribió el usuario TAQ-H.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Queremos que siga en Azteca”: Ricardo Salinas Pliego salió a la defensa de Daniel Bisogno

“Que les quede claro”: Pati Chapoy reaccionó a la fake news sobre la supuesta muerte de Daniel Bisogno