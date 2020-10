Adela Micha reveló que dio positivo a COVID-19 antes de un viaje profesional (IG: adelamicha)

Adela Micha, conductora de La Saga, dio a conocer a través de su transmisión en vivo que dio positivo a la enfermedad COVID-19 luego de practicarse un par de pruebas como protocolo, antes de viajar hacia donde sería su programa.

Durante su programa Saga Live, la conductora se mostró desde su casa, a través de una webcam, mientras sus invitados tuvieron la misma dinámica, pues quien fuera una de las conductoras estelares de Televisa en el pasado, fue detectada con un contagio del virus SARS-CoV-2.

Aseguró que antes de salir al aire, se realizó pruebas como protocolo para no exponer a sus invitados en caso de resultar positivo. Aunque se mostró segura de su primer resultado, una segura prueba arrojó las malas noticias.

“La idea era que una servidora y que Arturo y Fato estuviéramos con todos ustedes en el teatro; yo me hice una prueba de COVID el lunes y salió negativa, y por protocolo me hice otra hoy, porque iba a estar el gobernador también, lamentablemente salí positiva”, dijo la conductora.

Aseguró que no presenta síntomas y que su equipo de trabajo más cercano se encuentra bien (Foto: Instagram @adelamicha)

De acuerdo con la conductora, se trataron de pruebas que se hizo cerca de las 9:00 de la mañana y por la tarde estaban listas, por lo que de manera responsable, decidió aislarse para iniciar con los tratamientos que le recomienden sus doctores.

Aunque aseguró que su idea era guardar el secreto en caso de dar positivo alguna vez, ahora, como explicación para todos los fanáticos que ya la esperaban en vivo, tuvo que revelarlo.

“Siempre dije que si yo daba positiva no le iba a decir a nadie, pero pues caray, justo pasa hoy, no lo puedo creer. Tenía unas ganas enormes de verte, abrazarte, Arturo, de tomarme un tequila contigo, de hablar de libros, de arte, de cultura, de reírnos, de cantar. Pero bueno, pues para que vean que esto es lo que estamos viviendo, esta es la pandemia que estamos viviendo y de manera responsable yo no podía presentarme sin hacerme una prueba antes. Me la hice a las nueve de la mañana, me dieron el resultado a las seis y cuarto de la tarde”, informó.

Además, comentó que el momento de más desesperación fue justo al recibir la noticia, pues tenía un compromiso que cumplir con sus anfitriones en León, pero afortunadamente, las herramientas digitales con las que contamos hoy día pudieron hacer que cumpliera, aunque de manera un poco distinta.

“Empezó aquí la historia de qué hacemos. Yo lo único que sabía que tenía que hacer era cumplir con este compromiso que tenía con ustedes, pero cumplirlo de la manera más responsable que era a través de lo digital. No podía estar ahí y les tenía que decir”, dijo la conductora.

Aunque aseguró que su idea era guardar el secreto en caso de dar positivo alguna vez, ahora, como explicación para todos los fanáticos que ya la esperaban en vivo, tuvo que revelarlo (Foto: Instagram @adelamicha)

También reveló que ella no presentó síntomas tras dio positivo, y los miembros de su equipo de trabajo, entre productores, camarógrafos y asistentes, también se reportaron fuera de peligro; sin embargo, reveló que una de sus colaboradoras dio positivo hace algunos días, pero todos dieron negativo después.

“Yo te prometo que voy a regresar, esta nos las debemos todos. Vamos a regresar con todos, por supuesto que sí. Mi equipo de trabajo están bien. Yo les decía que una colaboradora nuestra había dado positivo la semana pasada, y todos nos hicimos inmediatamente la prueba. Estábamos todos muy confiados y claro, yo por no dejar hoy, me hice la prueba y salió positiva. No tengo síntomas, estoy bien”, dijo.

