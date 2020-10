“Hay secuelas del virus bastante severas”: Dr. Shenka habló de su recuperación de COVID-19

El vocalista de Panteón Rococó, el Doctor Shenka, anunció que por fin dio negativo a la prueba de COVID-19. Sin embargo, seguirá manteniéndose en casa, pues la enfermedad le causó un gran desgaste e inclusive tiene secuelas que le dejó la terrible enfermedad.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el cantante reveló que sigue presentando algunos problemas en sus pulmones, por lo que seguirá en exámenes médicos hasta que pueda recuperarse por completo, por lo que decidió dejar su “confinamiento virtual" para dar a conocer que por fin dio negativo:

El Dr. Shenka había estado hospitalizado con el fin de combatir la enfermedad sin riesgos, pero por fin de semana le dieron el alta. Le informaron que sus pulmones aún siguen sensibles y que tiene que cuidarse, además de hacerse revisiones constantes con el fin de revisar cómo sigue el desempeño de sus vías respiratorias. Informó también que ya por fin se encuentra libre de todo peligro:

Por fin me dieron de alta y mis resultados han salido negativos. Me hubiera gustado responder todos y cada uno de sus mensajes, pero la verdad es que la situación no estaba para estar pegado al teléfono (...) Seguiré fastidiosamente confinado unas semanas más pues hay secuelas del virus bastantes severas que hay que tratar y ver su evolución. Sin embargo, al menos el peligro ya pasó y toca convalecer un tiempo más