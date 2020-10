“Era hora de decir adiós”: la estrujante carta de Chrissy Teigen sobre la pérdida de su bebé y las polémicas fotos desde el hospital

La modelo se sinceró y explicó sus razones para capturar los momentos de agonía que vivió en septiembre pasado al lado de su marido

El tiempo llegó para Chrissy Teigen. A unas semanas de sufrir un desprendimiento parcial de placenta que la hizo perder a su tercer hijo, sentir “una tristeza absoluta” y despedirse de “un hombrecito diminuto” al que llamaron Jack, la modelo se sinceró y explicó sus razones para capturar los momentos de agonía que vivió en septiembre pasado al lado de su marido, el cantante John Legend.

La estadounidense de 34 años abrió su corazón para explicar, en un extenso ensayo, su reacción tras conocer que su bebé de 20 semanas no lograría nacer por problemas con su placenta y que ella presentara un intenso sangrado por varios días.

“Realmente no sabía cómo comenzaría esto, sin importar la habitación o el estado en el que me encontrara, pero se siente bien comenzar con un agradecimiento. Durante semanas, nuestros suelos han estado cubiertos de flores de bondad... Después de que perdimos a Jack por primera vez, me sentí increíblemente preocupado por no poder agradecer a todos por su extrema amabilidad... Quería agradecer a todos, compartir nuestra historia con cada persona”, comenzó la famosa nacida en Delta, Utah, Estados Unidos.

Recordó que al ingresar en el hospital se enfrentó a la felicidad de otra familia que daba la bienvenida a un nuevo ser, a pesar de que ella y su marido estaban a punto de decir adiós al “quinto miembro de nuestra hermosa familia, un hijo, solo para despedirme momentos después”.

Teigen relató los duros momentos que vivió tras conocer el destino de Jack (IG: @chrissyteigen)

Teigen relató los duros momentos que vivió tras conocer el destino de Jack, quien debía salir de su cuerpo o ella misma corría el riesgo de morir en el intento.

“Me pondrían una epidural y me inducirían a dar a luz a nuestro hijo de 20 semanas, un niño que nunca habría sobrevivido en mi vientre... estuve en reposo durante más de un mes en cama, solo tratando de que el pequeño llegara a las 28 semanas, una zona ‘más segura’ para el feto. Mis médicos me diagnosticaron desprendimiento parcial de placenta. Siempre había tenido problemas con la placenta”, contó en el sentido ensayo.

“Finalmente, tuve una noche bastante mala en la cama, después de una ecografía no tan buena, donde estaba sangrando un poco más que mi cantidad anormal. Mi sangrado se estaba volviendo cada vez más intenso. El fluido alrededor de Jack se había vuelto muy bajo, apenas podía flotar. En algunos momentos, juré que estaba tan bajo que podía acostarme de espaldas y sentir sus brazos y piernas desde fuera de mi vientre”, agregó sobre las sensaciones de aquel momento de angustia y pesar.

“Después de un par de noches en el hospital, mi médico me dijo exactamente lo que sabía que vendría: era hora de decir adiós. Él simplemente no sobreviviría a esto, y si continuaba, yo tampoco podría. Habíamos probado bolsas y bolsas de transfusiones de sangre, cada una de las cuales me atravesó como si no hubiéramos hecho nada en absoluto. Una noche, tarde, me dijeron que sería hora de dejarlo ir por la mañana”, precisó.

Chrissy Teigen fue más explícita sobre los sentimientos que la inundaron inmediatamente: “Lloré un poco al principio, luego entré en convulsiones de mocos y lágrimas, sin poder respirar con mi propia tristeza increíblemente profunda. Incluso mientras escribo esto ahora, puedo sentir el dolor de nuevo. Me pusieron oxígeno sobre la nariz y la boca, y esa fue la primera imagen que vio (su hijo). Tristeza absoluta y completa”.

Chrissy Teigen explicó que no le importan los comentarios negativos hacia su familia, pero sí aquellos con los que recibe amor o más historias de empatía.

Acerca de la serie de fotografías que publicó para dar a conocer la pérdida de su bebé, fue contundente y expresó que no le importan los comentarios negativos hacia su familia, pero sí aquellos con los que recibe amor o más historias de empatía.

“Le había pedido a mi mamá y a John que tomaran fotos, sin importar lo incómodo que fuera. Le expliqué a un John muy indeciso que los necesitaba y que NO quería tener que preguntar nunca. Que solo tenía que hacerlo. Lo odiaba. Podría decir que no tenía sentido para él en ese momento. Pero sabía que necesitaba saber de este momento para siempre, de la misma manera que necesitaba recordarnos besándonos al final del pasillo, de la misma manera que necesitaba recordar nuestras lágrimas de alegría después de Luna y Miles. Y sabía absolutamente que necesitaba compartir esta historia”, precisó.

“No puedo expresar lo poco que me importa que odies las fotos. Qué poco me importa que sea algo que no hubieras hecho. Lo viví, elegí hacerlo, y más que nada, estas fotos no son para nadie más que para las personas que han vivido esto o tienen la curiosidad de preguntarse cómo es algo así. Estas fotos son solo para las personas que las necesitan. Los pensamientos de los demás no me importan”, aseguró en su extenso texto.

Aceptó que aún no sabe si podrá superar esta dura experiencia, ya que aún tiene muy frescos los últimos instantes al lado de su pequeño.

“Mi mamá, John y yo lo abrazamos y nos despedimos en privado, mientras mamá sollozaba a través de la oración tailandesa. Les pedí a las enfermeras que me mostraran las manos y los pies, los besé una y otra vez. No tengo ni idea de cuándo me detuve”, aseguró.

Aceptó que aún no sabe si podrá superar esta dura experiencia, ya que aún tiene muy frescos los últimos instantes al lado de su pequeño. (IG: @chrissyteigen)

“La gente dice que una experiencia como esta crea un agujero en tu corazón. Ciertamente se hizo un agujero, pero se llenó con el amor de algo que amaba tanto. No se siente vacío, este espacio. Se siente lleno”, destacó sobre lo que ahora persiste en su interior y sobre lo que ahora siente por su tercer hijo, al que decidió llamar Jack.

Señaló que aunque ha pasado un mes desde que su familia despidió a Jack, aún se descubre llorando por los rincones de su casa y descubrió que ahora tiene un agujero en el corazón lleno de amor, por lo que también se sabe llena de felicidad por tener dos hijos sanos y varias mujeres a su alrededor aún gozan de la alegría estar embarazadas.

“Escribí esto porque sabía que tenía que decir algo antes de poder seguir adelante y volver a la vida, así que realmente les agradezco por permitirme hacerlo. Jack siempre será amado, se les explicará a nuestros hijos que existe en el viento y los árboles y las mariposas que ven. Muchas gracias a todas las personas que nos han tenido en sus pensamientos o que han llegado tan lejos como para enviarnos su amor e historias. Somos increíblemente afortunados”, concluyó.

