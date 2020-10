Enrique Garay reveló cómo fue que le robaron USD 3 mil en TV Azteca

El periodista deportivo Ricardo Garay decidió filtrar uno de los secretos más polémicos en su popular columna “El Anecdotario”, en donde narra algunas de sus historias más sorprendentes de su carrera. En esta ocasión vinculó a un ex trabajador de TV Azteca que supuestamente le robó USD tres mil de una apuesta que nunca le fue pagada.

El experto en fútbol americano culpó del hurto a un supuesto colaborador de una de las televisoras más populares del país, al cual denominó bajo el apodo de El Tona. Supuestamente prefirió renunciar a su puesto en la televisora antes de devolverle los más de 60 mil pesos que involucraba la apuesta:

Garay le pidió al Tona que cobrara la apuesta que había hecho. Sin embargo, su compañero no traería buenas intenciones, pues pasó un periodo de tiempo largo en el cual Garay aún no recibía el dinero y le hizo sospechar que algo había sucedido. Decidió confrontar a su compañero por la deuda, pero este ya ni siquiera apareció en la televisora, literalmente se fugó y nunca más volvió a verlo:

El tema es que pasaron los días y yo le preguntaba al Tona si ya había cobrado mi lana y él me decía que no, que tenía que ir desde el Ajusco hasta Tlalnepantla, entonces creí que no tenía tiempo. Yo le decía ‘Oye, te encargo mi lana porque sí es un buen billete’. Y de pronto dejó de ir a trabajar. ¿Y mi lana? Me la aplicó. Nunca llegó mi lana, nunca me pagó y la historia es que jamás volvimos a saber del Tona