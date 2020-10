Aída Cuevas afirmó que su ex esposo declarará a su favor en juicio contra Carlos Cuevas

La cantante Aída Cuevas dio otro paso más en el juicio en contra de su hermano Carlos Cuevas a quien acusó de haberla agredido físicamente en un conflicto familiar cuando supuestamente se encontraba bajo el influjo del alcohol.

Será Carlos Berganza, ex pareja de la cantante y padre de su hija Valeria. Recordemos que el conflicto con Carlos Cuevas fue acusado directamente de agredir a su hermana, sin embargo esa solamente es la más reciente acusación entre los hermanos, que han intercambiado acusaciones por daño psicológico y daño moral.

Por su parte, Carlos ha decidido mantenerse en silencio con respeto a este tema ya que tiene una advertencia legal en su contra por parte de los abogados de la cantante pues en caso de que se refiera a ella o a su familia en los medios, podría sumarle otro compromiso legal. Aunque si algo quedó claro con este tipo de acusaciones la relación entre ambos hermanos seguirá en la peor de las condiciones. Así lo dijo Carlos Cuevas:

Hablé con mis abogados y me dijeron que no se entendía... quiero que busquen en alguna publicación mía o de ustedes o de alguien, s<b>i le he faltado el respeto a mi hermana o me he burlado de ella, no creo (...) </b>Yo no entendí esa carta y no lo tomo en cuenta, pero les quiero pedir que ya no me pregunte por ella. Antes sí me gustaba contestar y les hablaba derecho, pero ahora ya no les puedo contestar nada y ni quiero. <b>Yo creo que con esta carta, misiva, amenaza, advertencia o lo que sea, mi querida hermana sentenció a muerte la posibilidad de algún encuentro futuro, definitivamente</b>