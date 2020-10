“Se me cayó mucho trabajo”: Omar Chaparro tuvo que volver a México por pandemia de COVID-19

Omar Chaparro tuvo que regresar a México por sus problemas económicos (IG: omarchaparro)

Aunque Omar Chaparro se había instalado en Estados Unidos con la idea de hacer carrera en la industria del cine, sus planes tuvieron que cambiar debido a los estragos económicos que sufrió por la pandemia de COVID-19.

Además de haber estado contagiado con el virus, Chaparro enfrentó dificultades a nivel de finanzas que obligaron su regreso a México, como explicó en una reciente conferencia de prensa para hablar de su programa Tu Night, del canal Estrella TV.

“Estos momentos (la pandemia) me trajeron a mi mucha incertidumbre, al igual que a todos, a mi se me cayó mucho trabajo, se me cancelaron contratos, se me pospusieron proyectos, y los gastos eran los mismos, yo tengo gastos aquí, es muy caro vivir en Los Ángeles, gastos en México, escuelas, doctor, pagar la casa, tuve desafíos, a mí nunca me gusta hablar de mis tragedias, pero si tuve desafíos fuertes”, comentó Chaparro en declaraciones reproducidas por la revista TvyNovelas.

Destacó el hecho de que no por ser famoso está libre de dificultades económicas y, para muestra, su mudanza.

Chaparro conduce actualmente "¿Quién es la máscara?" (IG: quieneslamascara)

“Tuve problemas al igual que todos y habrá gente que diga ‘no, pero es que ustedes los artistas la tienen resulta’, yo creo que todos tienen diferentes desafíos, gastos más grandes, y como dice el dicho: entre más alto se sube la montaña, sopla más fuerte el viento, lo único que te puedo decir es que tuve que hacer algunos cambios, por ejemplo regresarme a México fue uno de ellos, ahora estoy viviendo en México”.

Sobre su contagio

El pasado septiembre se supo que Omar Chaparro había dado positivo a COVID-19, al igual que su compañera en ¿Quién es la máscara?, Consuelo Duval.

Aunque en un principio se mantuvo bastante hermético sobre el asunto y solo hizo un par de publicaciones en redes confirmando que tenía el virus, en una entrevista con el cantante Beto Cuevas se mostró más abierto.

El mensaje de Omar Chaparro ante su contagio de COVID-19

Cuevas le envió los mejores deseos y le preguntó qué consejo le daría a sus seguidores en medio de la pandemia.

“Que no se lo tomen a la ligera”, respondió Omar. “Nosotros nos cuidábamos mucho, siempre que salía usaba tapabocas y aún así me contagié. Afortunadamente fueron síntomas leves, fueron tres días poco fáciles con la fiebre, el dolor de cuerpo muy fuerte, dolor de cabeza, pero fueron tres días”.

Chaparro destacó que después de ese lapso todo ha sido más fácil para su familia y ahora solo tiene un poco de tos, per “ya estamos casi fuera y lo bueno es que vamos a salir inmunes de esto. Mi consejo es: usen el tapabocas, es lo único que les puedo decir, usen el tapabocas”.

Omar Chaparro se contagió de COVID-19 hace unas semanas (IG: omarchaparro)

Ya en aquella charla, el actor habló de las complicaciones económicas a raíz de la pandemia.

“Esta pandemia, estos meses han sido muy difíciles para todos. Para mí también fueron meses complicados, la pandemia, ajustes, cambios. Mi hija chocó el coche y fue pérdida total, mi hijo se quebró la pierna. Ahorita estamos aquí encerrados, toda mi familia con COVID. Por todos lados proyectos que se cayeron, gastos, un año muy difícil”, comentó.

Pero “haciendo un análisis, este es el año que más he disfrutado a mis hijos y a mi esposa, donde más he reído con ellos, ha sido un agasajo brutal”.

