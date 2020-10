“Tuve COVID-19”: Eduardo Santamarina destapó su contagio de coronavirus

Eduardo Santamarina habló de su contagio de COVID-19 (IG: eduardosantamarinamx)

Al igual que ha ocurrido con otros famosos en fechas recientes, Eduardo Santamarina prefirió mantener en privado su contagio de COVID-19 hasta estar recuperado.

En una entrevista para el programa Sale el Sol, Santamarina habló de la enfermedad que lo tuvo aislado algunos días.

Santamarina explicó que Eduardo y Roberto, los hijos que tuvo con Itatí Cantoral, también resultaron contagiados. (De hecho hace unos días se reveló que la actriz contrajo COVID-19, pero ella no ha hablado públicamente de su salud).

“Eduardo y Roberto tuvieron. Los que siguen en saldo blanco son Mayrín (Villanueva, su pareja), Sebastián, Romina (hijos de Mayrín con Jorge Poza) y Julia (hija de Santamarina y Mayrín)”.

Mayrín Villanueva no se ha contagiado (IG: mayrinvillaneva)

Entonces el actor habló de su propio contagio, lo que resultó sorpresivo pues no lo había dado a conocer.

“A mí ya me dio. Tuve COVID hace como dos meses, más o menos ”, aseguró. “Fui asintomático, prácticamente no tuve ningún tipo de síntomas. Entonces dentro de eso me fue muy bien . Estoy muy bendecido en ese sentido. Mi sistema inmune, como me dijo el doctor, está de maravilla y cuidándolo con la alimentación, eso sí depende de nosotros, lo que tú te metas a la boca”.

En la charla también surgió el tema del fallecimiento de Itatí Zucchi, madre de Itatí Cantoral, a causa de COVID.

Itatí Zucchi, la madre de Itatí Cantoral murió en agosto (Foto: Twitter/TvsEspectaculos)

Santamarina explicó que acompañó a su ex pareja durante el duelo.

“Estuve en su casa con sus hermanos... fue un momento muy doloroso para todos. (Ella) ya está descansando. Yo soy de la idea de que ya cuando dejas este mundo estás en una mejor vida. Era una señora muy apasionada y también don Roberto (Cantoral) que en paz descanse”.

Otros casos

Apenas este martes se supo que el actor Alexis Ayala también estuvo contagiado de COVID-19.

La noticia le resultó especialmente angustiante debido a su condición cardíaca, pues hace dos años sufrió un infarto que lo tuvo en terapia intensiva.

“Tuve ciertos síntomas, que era como un resfriado más que nada lo que tuve yo y lo que tuvo mi mujer”, explicó al programa Hoy. “Y después de tres días empezamos a sentir dolor de huesos y cansancio, ella sí perdió el olfato y el gusto, yo no. Yo sigo con medicamento, seguía, porque terminé el día de ayer, para quitarme lo de la garganta, ya estoy haciendo ejercicio”.

Alexis Ayala ya está recuperado de COVID-19

“Cuando te dan la noticia, híjole, qué sacudida te da, la verdad que sí te mueve, al estar con una afección cardiaca como la que tuve”, añadió.

También José Eduardo Derbez reveló hace unos días que tuvo COVID-19.

José Eduardo Derbez tuvo fuertes síntomas durante algunos días (Captura de YouTube)

En su caso sí presentó fuertes síntomas durante tres o cuatro días. “Empecé con dolor de cabeza fuerte, no le hice caso, pero el lunes amanecí con temperatura muy alta, mareado, un dolor de cuerpo muy fuerte, ni siquiera podía agarrar el celular porque me dolían mucho las articulaciones, mucho los pies, las manos, el dolor de cabeza seguía, sudaba mucho, me dolía la garganta”, detalló.

“Me llegan los resultados positivos... y me puse muy mal, me espanté mucho ... Lloré bastante, me angustié. No sabía cómo decírselo a mi familia, no sabía cómo contarles, sobre todo, ya que me había cuidado tanto durante tanto tiempo ... Obviamente tuvo que ser en el aeropuerto, no sé en qué momento, pero fue en el aeropuerto”.

