″¡Qué bonitas!”: Victoria Ruffo y la foto inédita con la que sorprendió en Instagram

Victoria Ruffo tiene 1.7 millones de seguidores en Instagram, donde suele compartir fotos de su vida cotidiana y también recuerdos familiares (IG: victoriaruffo)

La actriz Victoria Ruffo, estrella de telenovelas en México, sorprendió con una foto inédita de su infancia.

En su cuenta de Instagram, la protagonista de La Madrastra compartió con sus seguidores una tierna imagen.

La foto en blanco y negro mostraba a Victoria y a sus hermanas, Marcela y Gaby, cuando eran niñas.

Con sus hermanas, Marcela y Gaby (IG: victoriaruffo)

“¡Qué bonitas!”, escribió para acompañar la imagen que fue celebrada en la red social, donde tiene 1.7 millones de seguidores.

Aunque en varias ocasiones ha mostrado fotografías familiares, nunca había publicado esa imagen en compañía de sus hermanas, quienes también se involucraron en el mundo del entretenimiento.

Gaby Ruffo se hizo famosa en los años 90 como conductora del programa infantil TVO, mientras que Marcela es productora de televisión.

Victoria Ruffo con sus hermanas y su mamá (IG: victoriaruffo)

Sin respuesta a Derbez

La publicación de Victoria se dio días después de que Eugenio Derbez revelara más detalles de sus conflictos.

Desde hace años la relación entre ambos es bastante tensa e incluso han tenido cruces de declaraciones, pues cada uno defiende su versión de lo que realmente ocurrió entre ellos.

Derbez volvió a hablar de Ruffo la semana pasada en una entrevista con Luz María Doria. Recordó, por ejemplo, que la última vez que vio en persona a Victoria fue durante un tenso encuentro en un centro comercial de Los Ángeles a donde había llevado a su hijo José Eduardo a comprarle ropa.

Victoria Ruffo accedió a aparecer en un sketch del programa de Eugenio Derbez donde se burlaron del hecho de que no lo dejaba ver a su hijo

Victoria se encontraba en la ciudad también y acudió al centro a recoger a José Eduardo.

Derbez no supo qué hacer cuando la vio, pero la tensión se hizo más grande cuando Victoria también quiso comprarle ropa a su hijo.

Sin embargo, lo que resultó más sorprendente fue que Derbez hablara del gran dolor que sufrió cuando Ruffo lo alejó de José Eduardo.

“No hay nada más doloroso que lo que yo viví con José Eduardo. Cuando veo que alguien, sobre todo compañeros del medio no los dejan ver a sus hijos ... (digo) ‘dios mío, no lo hagan, es lo peor que pueden hacerle al niño’”.

“Para mí fue un dolor tremendo el que durante tantos años no me dejaran ver a José Eduardo, ni siquiera tenía acceso, me quitaron la patria potestad, que solo se la quitan a narcotraficantes, delincuentes, a mí por ciertas razones que no quiero decir me quitaron la patria potestad, no me podía ni acercar”, reveló.

Ahora padre e hijo tienen una relación muy cercana (Foto: Instagram de José Eduardo)

En la charla, Derbez contó que llegó a disfrazarse para poder acercarse al pequeño y se presentó en su escuela para aclararle que él no quería alejarse.

“Un día desaparecí y el niño no volvió a saber de mí... intenté meterme a su casa, pero estaba rodeado de guaruras (guardaespaldas) con Omar (Fayad, esposo de Ruffo y actual gobernador del estado de Hidalgo). Imagínate la cantidad de seguridad que había alrededor del edificio, un día llegué hasta el elevador disfrazado, con barba, bigotes, gorra”, contó sobre el momento en que trató de acercarse a su hijo, pero antes de abordar el elevador lo detuvieron y se frustró su intento.

“Yo quería decirle ‘hijo, aquí estoy. No soy yo’. No sé qué historia le habrá contado y eso me dolió mucho, ese dolor de repente sale a través de una broma” , añadió en la charla de poco más de una hora con Doria donde también dijo “quizás no fui el mejor papá, pero se divirtieron mucho”.

Hasta ahora, Ruffo no ha respondido a las recientes declaraciones de Derbez.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Tensión y conflicto: así fue el último encuentro entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

“Hay un dolor muy profundo”: Eugenio Derbez contó por qué bromea sobre Victoria Ruffo y cómo llegó a disfrazarse para poder ver a José Eduardo

“Me espanté, lloré, me angustié”: José Eduardo Derbez reveló su contagio de COVID-19