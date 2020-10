Ni Derbez ni Ruffo, cuál es el verdadero nombre de José Eduardo

En días pasados, el actor cómico sufrió los estragos del COVID-19 (Foto: Instagram)

José Eduardo Derbez ha estado involucrado en el ambiente artístico desde muy joven, pues con dos famosos papás era lógico que siguiera sus pasos, además de no haber tenido la alternativa de mantenerse ajeno al ojo público.

Continuando con el legado de su famosa familia, el actor optó por hacerse conocer bajo el apellido de su padre, pero existe un aspecto curioso del que muy pocas personas están enteradas, ya que, contrario a lo que se pudiera pensar, el hijo del popular comediante no lleva en su nombre el apellido que le ha dado fama: Derbez, y tampoco el de su mamá, la estrella de las telenovelas Victoria Ruffo.

Aunque podría parecer inaudito, todo tiene una explicación: hace varios años sus padres decidieron adoptar un nombre artístico distinto al que con el que los conoce el público, pues conformaron una nueva identidad que han forjado delante de los reflectores y sobre los escenarios. Esta práctica también la adoptó el mismo José Eduardo tiempo después cuando le tocó a él darse a conocer como una figura pública.

El actor fue víctima en días pasados de suplantación de identidad en las redes sociales (Foto: Captura de pantalla)

Desde hace varios años se sabe que Victoria Ruffo no se apellida así en realidad, siendo el nombre que consta en su acta de nacimiento uno mucho más extenso: Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno; por su parte el protagonista de la película No se aceptan devoluciones fue bautizado como Eugenio González Derbez, adoptando para su lanzamiento artístico el apellido de su madre, la recordad actriz Silvia Derbez, hoy fallecida.

Al nacer el hijo de ambos actores, escogieron tres nombres y lógicamente lleva los apellidos reales de sus padres, quedando en el acta: José Eduardo Eugenio González Martínez del Río. Si el actor cómico hubiera respetado este orden para su lanzamiento al medio del espectáculo, pudo haberse hecho llamar José Eduardo González, sin embargo optó por continuar con el apellido que le dio fama a su padre y su abuela.

“Yo tengo nombre de novela, mi nombre artístico es José Eduardo Derbez, pero el real, el verdadero con el que mis sacrosantos padres dijeron así está, es José Eduardo Eugenio González Martínez del Río…” dijo hace algunos años a la cadena Multimedios, donde también comentó cómo había sido llevar un nombre tan extenso en los días de escuela:

Padre e hijo han demostrado tener una muy buena relación (Foto: Captura de pantalla)

“Me decían González (en la escuela), y cuando he ido a documentos que me dicen ‘el nombre completo póngalo’ siempre les digo ‘¿completo?’. Muchas veces se los digo y me dicen ‘las iniciales’”, agregó.

Por su parte, Victoria Ruffo contó en 2018 al programa De primera mano que su hijo decidió llevar el apellido Derbez, siendo esta una decisión que “no le afecta”. Así lo dijo la protagonista de telenovelas como Corona de lágrimas y Simplemente María:

"Lo discutimos mucho José Eduardo y yo, tenía de las dos sopas, el que quisiera escoger, y la verdad no me afecta… Desde chiquito (se parece a su papá) … desde chiquito salía de la escuela y ‘¡adiós, Derbez! ¡Ya viene el Derbecito!’, no había de otra, todos desde chiquitos lo conocen como Derbez…”, expresó.

Su madre fue la que le dio la libertad de optar por el nombre artístico de su conveniencia (Foto: Instagram de José Eduardo Derbez)

Ya hace unos meses, Ruffo contó en el canal de Youtube de su hijo que la decisión de nombrarlo José Eduardo Eugenio surgió de un acuerdo espontáneo entre ella y su entonces esposo, el popular comediante:

“Yo quería que te llamaras José y todos (me decían) ‘cómo José, le van a decir Pepito’. Había hecho una telenovela con Juan Ferrara, ahí se llamaba ‘José Eduardo’, me costaba mucho decirlo, yo decía ‘qué nombre tan extraño’. Entonces dije ‘en lugar de José solo, le voy a poner José Eduardo’. Luego entra tu papá y dice ‘por qué no le pones Eugenio’”, recordó la intérprete.

