Cómo reaccionó el esposo de Victoria Ruffo al contagio de COVID-19 de José Eduardo Derbez

Una vez que se confirmó su contagio de COVID-19, José Eduardo Derbez habló primero con sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, y luego con Omar Fayad, su padrastro.

Y es que como Fayad, gobernador del estado de Hidalgo, dio positivo a COVID el pasado marzo, José Eduardo pensó que el político podría aconsejarlo bien.

De hecho, a diferencia de las reacciones de sus padres, que se mostraron bastante preocupados, Fayad lo tomó con mucha calma.

“Como ha tratado tantos casos en Hidalgo lo tomó más tranquilo, (me dijo) 'vamos a hacer esto, lo otro, márcale al doctor´. Empezamos a resolver eso, fue cuestión de horas”, explicó al programa De Primera Mano.

José Eduardo ya está libre del virus

En la misma charla comentó que no estaba enterado del tratamiento que se estaba desarrollando en Hidalgo, de manera conjunta con Japón para la COVID-19.

Y es que Gustavo Adolfo Infante le preguntó sí había probado dicho tratamiento.

Lo que sí comentó fue lo que ya había dicho en su video de YouTube donde destapó su contagio.

“Ahorita estoy muy bien, ya salió la prueba negativa, pero los primeros días sí fue algo difícil sobre todo porque me había estado cuidado mucho. Creo que me contagié en el aeropuerto, venía de Los Ángeles, un día antes me habían hecho la prueba y salió negativa. Viajé a México sintiéndome muy bien”, recordó.

La prueba de José Eduardo

José Eduardo relató que todo comenzó con un dolor de cabeza que siguió con alta temperatura, dolor de cuerpo, sudoración y pérdida de olfato.

“Cuando me dieron el resultado me puse muy mal, muy nervioso. Lloré como loco, me puse muy triste porque no sabes qué viene después. No sabes si en dos días más vas a estar hospitalizado, si ya pasó lo peor o no porque cada cuerpo es diferente. Me entró una angustia muy fuerte de no saber qué hacer”.

Aunque ya está bastante recuperado, todavía hay un síntoma que no ha desaparecido y es la pérdida del olfato.

José Eduardo sorprendió el fin de semana al revelar que estuvo contagiado de COVID-19 y mostró los resultados de su prueba, realizada el pasado 15 de septiembre.

José Eduardo Derbez tuvo fuertes síntomas durante algunos días (Captura de YouTube)

“Me llegan los resultados positivos... y me puse muy mal, me espanté mucho ... Lloré bastante, me angustié. No sabía cómo decírselo a mi familia, no sabía cómo contarles, sobre todo, ya que me había cuidado tanto durante tanto tiempo ... Obviamente tuvo que ser en el aeropuerto, no sé en qué momento, pero fue en el aeropuerto”, comentó a sus seguidores. “Gracias a Dios no me fue tan mal. Los primeros cuatro días fueron los más difíciles”.

El contagio de Fayad y la broma de Derbez

Omar Fayad fue uno de los primeros políticos en México en resultar contagiado, pues fue a finales de marzo cuando él mismo informó de su positivo a coronavirus.

Luego de tomar las medidas de seguridad recomendadas, Fayad se reincorporó a sus actividades, pero un detalle lo volvió a poner en la escena y es que Eugenio Derbez, el padre de José Eduardo, publicó en Instagram un meme con su personaje del “diablito” con cara de preocupación y la frase “yo abracé a Omar Fayad”.

El meme que compartió Derbez

Lejos de molestarse, el gobernador de Hidalgo tomó la broma de Derbez con bastante humor.

“La verdad es que lo tomé, me hizo sonreír, me reí bastante. No me molesta en lo absoluto”, aseguró al programa Suelta la Sopa.

Y es que, a diferencia de lo que ocurre con Victoria Ruffo, Derbez tiene una relación bastante cordial con Fayad.

“Yo llevo una magnífica relación con Eugenio Derbez, compartimos algo muy importante en la vida, compartimos un hijo”, comentó el político a la misma emisión.

