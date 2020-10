José Ramón San Cristobal, “El Estaca”, dio positivo a COVID-19

"El Estaca" informó a las personas con las que tuvo contacto las últimas dos semanas sobre su diagnóstico (Foto: Instagram/@jrsestaca)

José Ramón San Cristobal, locutor mexicano conocido popularmente como “El Estaca”, dio a conocer por medio de su cuenta oficial de Twitter que dio positivo a COVID-19, enfermedad de la actual pandemia que azota a México.

El conductor recibió sus resultados e informó a las personas con las que tuvo contacto en las dos últimas semanas para que tomaran las medidas preventivas necesarias contra el coronavirus.

El resultado de mi prueba de Coronavirus es positivo. Ya he avisado a todas las personas con las que tuve algún contacto en las dos semanas pasadas.

Pidió a los mexicanos que no bajaran la guardia, utilizaran el cubrebocas,, se lavaran las manos y atendieran las otras medidas dictadas por la propia Secretaría de Salud para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.

“El Estaca” nació en 1969 en la capital mexicana. Comenzó como conductor en el año 2004 como parte del programa Planeta 3 a Chaleco, además participó en el reality Big Brother VIP y actualmente conduce el programa de televisión ¡Qué importa! También fue parte del equipo del programa Expreso de la Mañana junto con Esteban Arce, que también dio positivo a COVID-19.

La noticia de Arce fue dada por sus propios compañeros del programa quienes anunciaron: “Esteban Arce, ha dado positivo a la prueba de COVID-19 y por eso, no nos acompaña en este espacio, del cual es titular”. Sin embargo, luego de dos semanas logró superar la enfermedad.

Otro caso muy sonado en el espectáculo mexicano fue el de Andrés Legarreta, quien se incorporó nuevamente a su trabajo como conductora del programa “Hoy" el pasado 21 de septiembre.

Andrea Legarreta y su familia resultaron contagiados de COVID-19 (IG: andrealegarreta)

Además, su esposo Erik Rubín y sus dos hijas también resultaron contagiados de la enfermedad. Comentó que sufrió de neumonía durante su recuperación.

Recientemente, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez informó que había resultado contagiado de la enfermedad, razón por la que decidió dejar un tiempo sus redes sociales.

Tras recibir una oferta de trabajo, viajó a la Ciudad de México donde “el domingo en la noche, comienzo a sentirme mal. Empecé con dolor de cabeza fuerte, no le hice caso, pero el lunes amanecí con temperatura muy alta, mareado, un dolor de cuerpo muy fuerte, ni siquiera podía agarrar el celular porque me dolían mucho las articulaciones, mucho los pies, las manos, el dolor de cabeza seguía, sudaba mucho, me dolía la garganta”, detalló.

La actriz y comediante Consuelo Duval también fue otra de las mujeres contagiadas en el mundo del espectáculo. Por medio de su cuenta de Instragram informó sobre su condición: “Hace una semana me entregaron el resultado de la prueba del COVID... y cuando leí positivo, mi mundo se desbarató, nunca había sentido tanto miedo en mi vida”.

Consuelo Duval confirmó su contagio de COVID-19 por medio de su cuenta de Instagram (Foto: IG: consueloduval)

Estos famosos ahora forman parte de los 789,780 casos confirmados de la enfermedad hasta el 5 de octubre en México. Además, la Secretaría de Salud informó que del total de contagiados 34,915 son considerados como la epidemia activa, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 14 días.

Esta sería la décima semana consecutiva en la que el brote de la enfermedad se encuentra a la baja. Las entidades más vulneradas por el SARS-CoV-2 son Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz. En el otro lado del espectro, en donde menos casos de COVID-19 se han registrado son Chiapas, Nayarit, Campeche, Morelos y Colima. De este modo, las autoridades sanitarias continuarán con el rastreo de la enfermedad y promueven una reactivación escalonada.

