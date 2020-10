Lorena Herrera superó su cuadro de influenza y neumonía después de 20 días: “Mi doctor me dio de alta”

Lorena Herrera ya está libre de influenza

La actriz y cantante Lorena Herrera compartió con sus seguidores en Instagram buenas noticias respecto de su salud.

El pasado 23 de septiembre alarmó al anunciar que la grabación de su nuevo video quedaba cancelada y luego compartió una imagen de unos análisis que se había hecho.

Al principio algunos de sus fans pensaron que se trataba de COVID-19, pero después se aclaró que era influenza.

Y finalmente, después de 20 días con el padecimiento que le provocó neumonía, la actriz fue dada de alta.

El mensaje de Lorena Herrera para hablar de su recuperación

“Hoy estoy muy feliz porque a 20 días que me empecé a sentir mal de influenza y se me complicó con neumonía, mi doctor me dio de alta”, escribió al inicio de su mensaje que acompañó con una foto junto a su marido. “Solo falta tener mas energía y fuerza. Gracias a mi bella doctora Antonieta Vázquez, a mi gran Dr. Óscar Rivera”.

Lorena aprovechó para dedicar unas palabras a su esposo. “Y mi agradecimiento total a mi amor @assadroberto por cuidarme a cada segundo, por estar todo el tiempo a mi lado, hacerme de comer, subírmela a la cama, darme mis medicamentos, tomarme signos vitales, llenarme de amor, cariño y cuidados. Gracias por tanto amor. Cuando pensaba que te amaba al 100%, me doy cuenta que el amor siempre puede crecer aún más y llevarlo a un nivel superior de entrega, comprensión y amor incondicional”.

El caso de Lorena había llamado especialmente la atención, pues en semanas recientes sorprendió con algunas declaraciones relacionadas con la epidemia de COVID-19.

Por ejemplo, en julio habló de la supuesta eficacia del dióxido de cloro para contrarrestar el virus.

“Se enfermaron mis sobrinas y a ellas les dieron dióxido de cloro y estuvieron recuperadas en tres días. Tengo dos amigos demasiado cercanos, uno con diabetes y 50 kilos de sobrepeso, él y su esposa que tiene 20 kilos de sobrepeso, los dos diabéticos, y con dióxido de cloro salieron en cinco días”, relató al programa Venga la alegría.

“Yo no fui nunca de las personas que se encerró a piedra y lodo muerta de miedo. Sé que existe el coronavirus y mucha gente se está muriendo, pero sé que mucha gente se está muriendo por los malos protocolos”, añadió.

Ante el revuelo causado por sus declaraciones aseguró que no volvería a tocar el tema, pero días más tarde volvió a causar revuelo al mostrar su respaldo a la actriz Paty Navidad, figura constante de la polémica por sus controvertidas declaraciones sobre la pandemia.

Lorena Herrera mostró su apoyo a Paty Navidad y lamentó que sea atacada en redes sociales (IG: lorenaherreraoficial/patricianavidad)

“¡Gracias a ti bella! ¡Es importante lo que haces! Habrá personas no tan dormidas, que con lo que compartes se informarán por su cuenta, lo constatarán y empezarán a darse cuenta de todo el control y mentiras que se nos dicen. ¡Gracias por tu Valentía! ¡La verdad se está revelando!”, le escribió Lorena a Navidad en Twitter.

Además, en una entrevista para el programa People en Español, Herrera comentó que no se vacunará contra COVID-19.

“Yo no me vacunaría, honestamente espero que no sea algo forzoso, porque no lo haría. Mejor no digo nada porque esto va a crear polémica y ahora van a decir esta es una imbécil porque dice que las vacunas tienen aluminio y tienen mercurio. Mejor ustedes investiguen, yo no digo nada, (pero) yo no me vacunaría”.

