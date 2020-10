Vocalista de Panteón Rococó confirmó positivo a COVID-19

El conocido como Dr. Shenka, vocalista de la popular banda Panteón Rococó, anunció que dio positivo a COVID-19, fue a través de su perfil de Twitter que el cantante confirmó la noticia. Así decía la publicación:

El Dr. Shenka inició un “hilo” para apoyar el combate y las medidas contra el COVID-19, en el que dijo que se encuentra muy decepcionado de algunos artistas que salen a la calle sin respetar las medidas de protección para evitar esparcir la enfermedad y dijo que hay que comenzar por “concientizar” sobre el comportamiento de la enfermedad:

El cantante también hizo un llamado a los artistas para que otros integrantes del medio artístico se responsabilicen de su actitud ante la enfermedad y que usen sus roles para la inspiración de los seguidores de sus contenidos y los fans para que también se unan a respetar las medidas sanitarias para evitar que se propague el COVID-19:

Tu que me lees, cuídate, protégete a ti y a los tuyos, no bajes la guardia! En el instante menos esperado puedes estar en mi situación. NO BAJES LA GUARDIA! (...) Y tú, amigo artista; toma en cuenta que eres líder de opinión; que así como eres inspiración para la vida de mucha gente también puedes ser un factor importante de ejemplo para poder juntos frenar esto. Saludos. Sin más que comentar; vuelvo a mi aislamiento de redes