El papel clave y desconocido del príncipe Carlos en la vida de Idris Elba: lo alejó del mundo criminal y lo ayudó en su carrera como actor

El actor británico Idris Elba, de 48 años, confesó a través de un video publicado en su perfil de Instagram que el príncipe Carlos tuvo un papel muy importante en su carrera en la actuación.

“Cuando tenía unos 18 años, tuve la maravillosa experiencia de hacer una audición para The Prince’s Trust. Me otorgaron 1.500 libras que me dieron mi comienzo y mi carrera”, dijo el protagonista de “The Wire” y “Luther" en el clip publicado en la cuenta de Prince’s Trust, organización benéfica fundada por el heredero al trono, cuyo propósito es beneficiar a jóvenes en situaciones desfavorecidas.

Con la donación, además de iniciar su carrera como actor, Elba se alejó de las pandillas que eran un común denominador en el vecindario donde vivía, en Hackney al norte de Londres. Así que, en lugar de unirse a un grupo delictivo comenzó a asistir al prestigioso National Youth Music Theatre del Reino Unido. A partir de entonces, el actor se convirtió en embajador de buena voluntad del Trust y en 2010 hizo un cortometraje sobre sobre sus experiencias con el traficante de drogas de Londres convertido en ayudante juvenil, Dante Lauder-Hawkins.

El actor, elegido como el hombre más sexy del mundo por People en 2018, también contó el dinero que lo ayudó a cimentar su futuro como actor en medio de situación económica familiar cuando era un adolescente, que los obligó a vivir en una pensión por un tiempo.

Además de actuar, la estrella londinense se presenta en discos bajo el pseudónimo DJ Big Driis, tiene su propia línea de ropa y está casado con Sabrina Dhowre, de 30.

La historia de amor entre ellos de película. “Fue amor a primera vista”, contó tiempo atrpas el actor. “Estaba haciendo una película llamada ‘Montañas entre nosotros’ en Vancouver. Salí en mi único día libre, era un domingo por la noche, fui a una fiesta, y allí estaba ella … el resto era historia”. La pareja se comprometió en febrero de 2018, un año después de conocerse. “Hemos sido literalmente inseparables desde que nos conocimos”, dijo Idris tras la boda en Marruecos en junio de 2019.

Elba además es luchador profesional de kickboxing. Se sometió a un duro entrenamiento, bajo la supervisión del ex boxeador Nigel Benn, para un documental para el canal Discovery titulado “Idris Elba: Figther”, que se estrenó en 2017.

Idris Elba se contagió de coronavirus en el mes de marzo

El video publicado el lunes también incluye las palabras de los músicos británicos Naughty Boy y Guy Garvey, así como de la estrella de “Selma”, David Oyelowo, quien recorrió un camino muy similar al de Elba en el escenario.

“Tenía alrededor de 17 años y realmente quería ser parte del National Youth Music Theatre, pero mis padres y yo no podíamos pagarlo”, dijo el nominado al Globo de Oro, de 44 años. “Obtuve la beca y pude ser parte de el National Youth Music Theatre, y es realmente donde se consolidó mi deseo de convertirme en actor. Y también es donde conocí a mi futura esposa, Jessica, así que tengo mucho que agradecer a Prince’s Trust”.

Mientras tanto Shahid Khan, el verdadero nombre de Naughty Boy aseguró que se acercó a la organización benéfica cuando tenía 20 años porque tenía la intención de comenzar con su propia empresa. “No esperaba que me ayudaran o pensaran que podía comenzar mi propio negocio”, pero gracias al apoyo que recibió de 5 mil libras pudo comprar un equipo de grabación, desde entonces se ha convertido en un DJ reconocido y ha trabajado con grandes personalidades como Beyoncé y Sam Smith, entre otros.

El príncipe Carlos explicó cómo se inspiró para comenzar la organización benéfica con su pensión de la Royal Navy debido a la “desesperanza destructiva” causada por el desempleo masivo a mediados de la década de 1970. “Me pareció que deberíamos hacer algo para tratar de hacer una diferencia, por pequeña que sea”, dijo Charles, de 71 años, a The Telegraph sobre su deseo de ayudar a los más necesitados.

“Siempre he sentido que son los jóvenes que han vivido las experiencias más duras quienes tienen más que ofrecer a la sociedad”, añadió. “Ellos dan un paso al frente para convertirse en líderes jóvenes, y my Trust hace todo lo posible para apoyar a aquellos que han logrado su propio éxito para que salgan a ayudar a otros”.

