Sophie Turner mostró fotos nunca antes vistas de su embarazo dos meses después de dar la bienvenida a su hija Willa con Joe Jonas

Sophie Turner compartió imágenes de cuando estaba embarazada de su hija Willa (@sophiet)

Sophie Turner y el cantante Joe Jonas se convirtieron en padres de su hija Willa en el mes de julio. Ahora la actriz hizo un viaje al pasado y compartió instantáneas nunca antes vistas de su embarazo en su perfil de Instagram este domingo.

En una serie de imágenes, la protagonista de “Game of Thrones”, de 24 años, se mostró en bikini y con su panza de embarazada mientras disfrutaba de un chapuzón en la piscina de su mansión en California con una de sus mascotas.

Otras de las fotos que subió Sophie Turner a su cuenta de Instagram (@sophiet)

Los rumores de un supuesto embarazo de Turner habían comenzado a sonar a principios de año y, si bien la pareja nunca lo confirmó públicamente, las imágenes de la actriz con un avanzado estado gestación dejaron en evidencia que esperaban su primer hijo.

En otra imagen, la estrella de Hollywood, que mantuvo la mayor parte de su embarazo en secreto, acuna su panza junto a Jonas, de 31 años, durante lo que pareció ser una estancia romántica en el Hotel Bel-Air de Los Ángeles.

Joe Jonas acariciando la panza de su esposa, Sophie Turner(@sophiet)

La pareja se comprometió en octubre de 2017 y se casó primero en Las Vegas -en una boda sorpresa después de la entrega de los Billboard Music Awards 2019- y luego en una romántica ceremonia religiosa en el sur de Francia, en la que estuvieron rodeados de familiares y amigos. Entre ellos se destacaban celebridades como Maisie Williams, su compañera de elenco en “Game of Thrones” y quien fue una de sus damas de honor, Priyanka Chopra, esposa de Nick Jonas, y la modelo Ashley Graham.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2016, luego de que los presentara una amiga en común, la cantante estadounidense Hailee Steinfeld. Según contó Steinfeld, fue Joe Jonas quien le pidió que le presentara a la actriz y después de eso se mantuvieron en contacto a través de Instagram.

Inicialmente, las celebridades intentaron mantener su relación fuera del ojo público. Fue en enero de 2017 cuando Turner publicó una imagen del músico en su cuenta de Instagram, hecho que se tomó como una confirmación definitiva de la relación.

Joe Jonas y Sophie se casaron en Francia (Instagram)

No obstante, la relación no fue siempre color de rosas. La actriz comentó en una entrevista para The Sunday Times que estuvieron separados poco antes de casarse debido a las tensiones del momento. Si bien la ruptura duró solo 24 horas, Turner confesó que ese fue “el peor día de sus vidas”. Pero la reconciliación no tardó en llegar. Y hoy ya son una familia de tres.

La estrella de cine y televisión subió las imágenes un día después de que sus amigos y ex compañeros de “Game of Thrones”, Rose Leslie y Kit Harington, anunciaran que estaban esperando su primer hijo.

Rose Leslie está embarazada (Instagram: @ursula_lake)

La pareja se casó en un castillo de Escocia en junio de 2019, en una mediática boda a la que asistieron muchos de sus compañeros de reparto de la serie.

