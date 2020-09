“Se va a poner intenso este rollo”: la intimidante amenaza que recibió Edwin Luna para obligarlo a interpretar una canción infantil 

El cantante reveló que en una ocasión recibió amenazas, pero no por algún narcocorrido sino para que interpretara un tema infantil que hizo en colaboración con Tatiana. (FOTO: ANTONIO CRUZ / CUARTOSCURO)

Edwin Luna, acostumbrado a un ambiente complicado al interpretar regional mexicano, confesó un momento complicado de su vida al actor José Eduardo Derbez. El cantante reveló que en una ocasión recibió amenazas, pero no por algún narcocorrido sino para que interpretara un tema infantil que hizo en colaboración con Tatiana.

El vocalista de la Trakalosa de Monterrey conversó con José Eduardo Derbez sobre lo difícil que es el ambiente dentro de la música, especialmente porque se dedica al género regional mexicano, donde el contacto con el crimen organizado está latente.

En la charla publicada en el canal de Youtube del hijo de Eugenio Derbez, Edwin Luna conversó de cómo acostumbra manejarse en la industria y la amenaza que recibió en una ocasión, así como otras confesiones referentes a su vida más personal.

“Hace algún tiempo, en alguna ciudad del país, me hablaron y me dijeron que me querían contratar para una fiesta. No hago eventos privados, pero en aquel entonces estaba tentador porque me dijeron tocas una hora y te regresas", inició la narración del interprete de Borracho de amor y Fíjate que sí.

"Nunca se me va a olvidar la historia porque la fiesta se veía muy tranquila, no me molestaron ni nada, pero de pronto llega una persona y me dice ‘me está pidiendo la persona que te contrató que cantes Ser un niño está genial’, esa canción es un tema que grabé hace unos años con Tatiana es una canción para niños”, comentó sobre el momento previo a recibir una amenaza mayor.

Luna se sorprendió ante la petición, ya que es una canción que no acostumbra incluir en su repertorio porque es dedicada a los niños e incluso no recuerda mucho.

“Le digo: ‘la verdad es que no me acuerdo, pero ahorita la aviento, esa la grabé para los niños y no es una canción que cante todos los días’”, añadió.

“A los 10 minutos fue otra vez y me pidió la misma canción... a los 10 minutos llegó y me dijo: ‘ésta es la tercera y la última vez que te digo que toques Ser un niño está genial o se va a poner muy intenso este rollo’”, escuchó Edwin Luna aquella ocasión, en la que no le quedó más que interpretar el tema.

“Total, la cantamos como pude, me acordé y la cantamos. Cuando veníamos de regreso a casa me acuerdo que platicando con el director musical le dije: ‘me había tocado que me amenazaran por un corrido, que me dijeran tienes que ir a fuerza a este evento o a este lugar, pero nunca me había tocado que por una canción infantil me amenazaran’”, reflexionó sobre la amenaza que recibió de sus clientes.

Esta acción provocó un choque de emociones en el cantante de regional mexicano: “Era tan curioso, porque nos salimos del esquema lógico de los corridos, pero con una canción infantil se me hacía muy raro”.

El cantante también habló de la ocasión en la que por una apuesta se vistió de mujer o en la que tuvo una cruda moral.

Edwin Luna aceptó que en el ambiente en el que se maneja con la Trakalosa de Monterrey es muy inseguro: “Es complicado, pero en el ambiente del regional mexicano es aún más. Me ha tocado convivir con gente como tú que se dedica a la actuación, con youtubers a Instagram y sí agarramos la ‘jarrita’, pero en este medio cuando no te sabes controlar... y es que te sobra de todo, tienes bebidas, mujeres, desafortunadamente o afortunadamente drogas, etcétera. Entonces tienes que tener la madurez necesaria porque la carrera te dura muy poquito”, dijo el cantante que actualmente tiene mucha popularidad en TitkTok.

“Aparte de eso lidiamos mucho con la delincuencia porque te dicen que cantes un corrido que les gusta. Por eso en la Trakalosa procuramos no grabar corridos, tenemos tres, contando uno que acabamos de sacar, se llama A la vida le aprendí y porque la canción habla de algo positivo”, destacó.

Edwin Luna es sólo uno, de tantos artistas mexicanos que han recibido amenazas por su trabajo.

