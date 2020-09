19S: el día que los famosos salieron a las calles para ayudar a un país devastado por un terremoto

(Foto: Especial)

El 19 de septiembre de 2017 la vida le cambió de golpe a toda la nación. Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la zona centro de México y derrumbó varias comunidades en la Ciudad de México y Morelos, principalmente, lo que llevó a la sociedad a unirse para salvar a los atrapados entre los edificios destruidos, remover escombros y recolectar alimentos para los afectados y brigadistas de la tragedia.

Famosos y deportistas también salieron a las calles para ayudar en centros de acopio e incluso aportaron apoyo monetario destinado para la reconstrucción de las zonas más devastadas por el movimiento telúrico.

Salma Hayek, Diego Luna, Sebastián Rulli, Belinda, Maite Perroni, Juan Pa Zurita y hasta Paris Hilton, son algunos de los rostros de la farándula que dedicaron su tiempo, dinero y esfuerzo para ayudar a los que no salieron muy bien librados del 19 de septiembre de hace tres años.

Belinda se unió a las brigadas de rescate en Jojutla, Morelos, una de las zonas más afectadas por el terremoto. En esta zona del país encontró varias casas destruidas y se comprometió a reconstruirlas, por medio de su fundación Gaia planeta azul.

Belinda se unió a las brigadas de rescate en Jojutla, Morelos, una de las zonas más afectadas por el terremoto. (Foto: Facebook Gaia Planeta Azul)

El actor Diego Luna instaló un centro de acopio en la colonia Polanco, de la Ciudad de México, donde por varios días recolectó alimentos no sólo para los brigadistas, sino para los damnificados por el terremoto.

“Aquí recibimos toda su ayuda y la distribuimos de forma eficaz”, escribió desde sus redes sociales, donde hacía las peticiones para esta causa. “Hay mucho espacio para que traigan ayuda. ¡Comida-medicinas-material de curación-impermeables-ropa aceptamos de todo!”, escribió en otra publicación.

El actor Bruno Bichir también colaboró en el centro de acopio instalado en el Foro Shakespeare, donde además escribieron mensajes de apoyo a los damnificados.

Salma Hayek hizo una donación monetaria para ayudar a los niños afectados durante el desastre. “El pueblo de mi país ha sufrido tres desastres naturales seguidos. Muchos niños y familias están heridos y muy necesitados. Estoy contribuyendo con USD 100,000 ahora a UNICEF, que tiene equipos en el terreno que responden. Por favor únase a mí y contribuya con lo que pueda y gracias”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sebastián Rulli, Maite Perroni, Adrián Uribe, Maribel Guardia, Grettell Valdéz y René Strickler, estuvieron en el centro de acopio colocado en el Estadio Olímpico Universitario, donde ayudaron a empacar y acarrear cajas para llevarlas a las zonas más marginadas.

“Uno se siente impotente, con una tristeza enorme y no nos podemos quedar con poner un tuit y una imagen bonita, tenemos que hacer algo”, declaró Adrián Uribe aquella vez al programa El Gordo y la Flaca.

Salma Hayek hizo una donación monetaria para ayudar a los niños afectados durante el desastre. (Foto: Instagram de Salma Hayek)

La ex integrante de RBD, Maite Perroni, también dedicó unas palabras en este centro de acopio: “Estaba en una locación grabando y me tocó dentro de un elevador, no lo sentí y cuando se abrieron las puertas supe lo que estaba pasando”.

Para René Strickler y Grettell Valdéz la experiencia no fue tan agradable. “Estábamos grabando en Oaxtepec, a 40 kilómetros del epicentro, así que se nos movió muchísimo la tierra. Pero sólo fue el susto”, dijo el actor argentino para el programa de Univisión.

“En ese momento en lo único que pensé fue en mi hijo y no había comunicación, no había nada. Me duele muhísimo porque nunca había vivido uno tan fuerte y sí está cañón”, declaró para la misma emisión Grettel Valdéz entre lágrimas.

Daniela Magún, Dominika Paleta y René Strickler, por su parte, prepararon sandwiches para los brigadistas que ayudaron en las diferentes zonas del desastre.

La socialité Paris Hilton no fue ajena a la desgracia. La modela acudió a la alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México, donde ayudó a construir siete casas afectadas durante el terremoto.

“Cuando pasó el terremoto vine aquí y me rompió el corazón ver lo sucedido y quise hacer una diferencia”, dijo Hilton a los medios de comunicación.

Las casas que se construyeron con el apoyo de Hilton, tienen un costo de 50.000 pesos y cuentan con páneles solares, ya que en la zona no hay electricidad (Foto: EFE)

El mundo del deporte también estuvo presente. Cristiano Ronaldo dedicó un emotivo mensaje a un niño sobreviviente del derrumbe en el Colegio Rébsamen y también lamentó la muerte de otro niño.

El Atlético de Madrid aportó 50 mil euros, el Club América donó toda la taquilla del clásico contra las Chivas de aquel año y la Selección Nacional recaudó USD 18,000,000.

