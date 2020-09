Danny Masterson, protagonista de “That 70′s Show” apareció en la Corte a tres meses de su arresto

Danny Masterson apareció por primera vez desde su arresto (Foto: Reuters)

Danny Masterson, mejor conocido por su papel en la comedia “That 70′s Show”, hizo su primera aparición en un tribunal de Los Ángeles, California, este viernes. Esto, tres meses después de ser arrestado por tres cargos de violación.

De acuerdo con el sitio de entretenimiento, E! News, el actor llegó al palacio de justicia con un gran grupo de seguidores y con su abogado, Thomas Mesereau. Después hubo una breve audiencia en donde Masterson no se declaró ni inocente, ni culpable.

Según el periódico The L.A. Times, Mesereau afirmó que la fiscal de distrito de Los Ángeles, Jackie Lacey, quien se presentará a la reelección en noviembre, presentó los cargos de violación debido a la presión mediática. Y también expresó que sus motivos eran en parte por la elección que se llevará a cabo a finales de año.

“Han habido repetidos intentos de politizar este caso... Él es absolutamente inocente y lo vamos a demostrar”, expresó el abogado que también defendió a Mike Tyson y Michael Jackson.

Masterson se presentó con su abogado, Thomas Mesereau (Foto: Reuters)

Por su parte, el fiscal adjunto, Reinhold Mueller, describió las acusaciones como “pura especulación”, las cuales no tenían base alguna.

Por lo pronto, Meserau presentó una moción en la que solicitó que los cargos penales contra el actor sean desestimados por insuficientes. El juez decidirá sobre esta solicitud cuando Masterson vuelva comparecer ante el tribunal, el próximo 19 de octubre.

El sitio E! News, reportó que la actriz Leah Remini también asistió a la audiencia para apoyar a las tres mujeres que acusaron a Masterson de haberlas violado. Remini, quien solía pertenecer a la misma religión que el actor, ha mostrado su rechazo tanto por la iglesia, como por Masterson.

“¡Finalmente, las víctimas están siendo escuchadas cuando se trata de Scientology! ¡Alabado sea el Señor! Esto es solo el comienzo de la Cienciología, sus días de salirse con la suya están llegando a su fin”, expresó la actriz en junio.

Leah Remini acudió en señal de apoyo a las víctimas de Masterson y la Cienciología (Foto: Archivo)

Masterson, de 44 años, fue detenido por la policía de Los Ángeles el pasado 17 de junio. Sin embargo, fue liberado después de pagar una fianza de 3.300.000 dólares, de acuerdo a TMZ. De ser declarado culpable, el actor enfrentaría una sentencia máxima de 45 años de cárcel.

Los cargos contra el actor fueron anunciados el mismo día por Lacey, quien confirmó que el actor fue acusado de tres cargos de violación que involucraron a tres mujeres diferentes.

Masterson está acusado de violar a una mujer de 23 años en 2001, según la denuncia. En abril de 2003, presuntamente violó a otra mujer de 28 años y, entre octubre y diciembre de ese año, atacó sexualmente a una joven de 23 años a la que había invitado a su hogar en Hollywood Hills.

“El señor Masterson es inocente y confiamos en que será exonerado cuando finalmente salgan a la luz todas las pruebas y los testigos tengan la oportunidad de testificar”, declaró Mesereau en su momento.

El actor ha sido acusado varias veces de violación (Foto: EPA/JIMMY MORRIS)

“Obviamente, el Sr. Masterson y su esposa están completamente conmocionados, pero ellos y su familia saben que, en última instancia, la verdad saldrá a la luz”, agregó.

Aunado a esto, el diario The New York Times dio a conocer que la oficina del fiscal de distrito se negó a presentar dos cargos más por agresión sexual en contra del actor porque no se habían logrado pruebas para apoyar las denuncias.

