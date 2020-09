El “Canelo” lo hizo primero: Christian Nodal no ha sido el único en tatuarse la mirada de su novia

"Canelo" y Nodal llevan en su piel un homenaje de amor a sus respectivas novias (Foto: Instagram/EFE)

Hace unas semanas causó conmoción el hecho de que Christian Nodal se hizo tatuar elementos relacionados con su novia Belinda, pues en una especie de pacto amoroso ambos personajes decidieron sellar su noviazgo con tinta.

Fue Belinda quien se tatuó las iniciales del intérprete de regional mexicano en un discreto tatuaje miniatura en su tobillo, donde dentro de un corazón rojo se hizo plasmar “CN”. En el pasado la cantante ya había declarado que en cuanto conociera al amor de su vida se tatuaría sus iniciales ahí, hecho que sucedió hasta hace unas semanas causando sorpresa en sus fanáticos.

Fue así que el cantante originario de Caborca, Sonora, correspondió al gesto de su novia. No solamente se tatuó su nombre cerca de una oreja, sino que también hizo que le dibujaran los ojos y cejas de la intérprete en el pecho.

El intercambio de tatuajes entre Belinda y Christian Nodal dio mucho de qué hablar hace unas semanas (Video: Instagram @nodal)

Los tatuajes de Nodal hicieron recordar de inmediato a Lupillo Rivera, quien hizo que le dibujaran el rostro de la cantante en uno de sus brazos. Pero Christian y Lupillo no han sido los únicos involucrados con Belinda quienes se han hecho tatuar algo relacionado con la cantante. El ilusionista Criss Angel, con quien “Beli” tuvo un affaire, también llevó en su piel algo referente a su entonces novia.

Pese a que se pensaba que Christian Nodal había sido uno de los primeros famosos en tatuarse la mirada de su pareja como un pacto de amor, trascendió que otro personaje público ya había hecho lo propio un año atrás.

El boxeador Saúl “Canelo” Álvarez también tuvo ese romántico gesto con su pareja, la modelo jalisciense Fernanda Gómez, al tatuarse en el antebrazo izquierdo su mirada.

Saúl "Canelo" Álvarez se plasmó la mirada de su pareja hace aproximadamente un año (Foto: Instagram @fernandagmtz)

Cuando el deportista presumió su tatuaje en septiembre de 2019 en las redes sociales, se asumió que en efecto se trataban de los ojos y las cejas de su pareja, pero fue tiempo después que la propia modelo quien confirmó que el diseño plasmado en su piel efectivamente estaba inspirado en su imagen.

Fernanda ya ha compartido con sus seguidores un par de publicaciones en Instagram en las que presume el tatuaje que el boxeador se hizo en su honor; en una de las imágenes aparece colocando el antebrazo del “Canelo” a la altura de sus propios ojos, simulando que el tatuaje embona perfectamente con su rostro, enmarcando su mirada.

La pareja procreó a la pequeña Fernanda, de dos años (Foto: Instagram/ fernandagmtz)

En una publicación más reciente de la modelo aparece el Campeón Mundial Unificado de Peso Medio colocando su antebrazo también a la altura de sus propios ojos, y con una sticker de Instagram plasmó la palabra “mine” (mío, míos), dejando claro lo orgullosa que está del tatuaje de su pareja en su honor.

La modelo tapatía ha presumido el tatuaje de su pareja en un par de ocasiones (Foto: Instagram @fernandagtmz)

Fernanda y Saúl Álvarez comenzaron su relación sentimental en agosto de 2016, sin embargo el boxeador sostuvo un breve romance a principios de 2017 con Shannon de Lima, ex esposa del cantante de salsa Marc Anthony.

Fruto del breve noviazgo con Fernanda, el “Canelo” y ella procrearon a María Fernanda, bebé que en un principio el deportista no reconoció. No fue sino hasta que la pequeña estuvo a punto de cumplir un mes de edad cuando la modelo reveló la identidad del famoso papá: “Ya casi un mes del regalo más bello que me ha dado Dios y la vida. Te amo, mi bebé María Fernanda Álvarez Gómez”, escribió en sus redes sociales dejando con ello ver que la paternidad de la nena corresponde al premiado boxeador.

El boxeador también ha bromeado al respecto de su tatuaje en el antebrazo (Foto: Instagram @fernandagmtz)

Tras un periodo de algunos meses, Saúl Álvarez y Fernanda Gómez se dieron “una segunda oportunidad” y juntos están criando a la pequeña, pues desde entonces no se han separado y se han mostrado muy cariñosos en las redes sociales, donde ha presumido su amor y el ahora famoso tatuaje, sello de su amor.

