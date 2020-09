Tom Hanks regresó a Australia seis meses después de haberse contagiado de COVID-19

Tom Hanks regresó a Australia después de seis meses (Foto: EFE/Nina Prommer)

Tom Hanks retomará la aventura que hace meses tuvo que poner en pausa. Después de seis meses de haber dado positivo a la prueba de coronavirus, el actor regresó a Australia, en donde él y su esposa, Rita Wilson, contrajeron la enfermedad.

De acuerdo con la revista Variety, Baz Luhrman, el director del biopic de Elvis, confirmó que la producción comenzará en Queensland el próximo 23 de septiembre. El filme se encontraba en los últimos días de pre producción en marzo, cuando Hanks y Wilson se contagiaron.

“Volvemos a, como le gustaba decir a Elvis, ‘¡ocuparos de los negocios!’. Es un verdadero privilegio en este momento global sin precedentes que Tom Hanks haya podido regresar a Australia para unirse a Austin Butler y a todo nuestro extraordinario elenco y equipo para comenzar la producción de Elvis”, expresó Luhrmann.

El director de filmes como “Moulin Rouge” y “Australia”, recalcó que se siente muy afortunado de retomar las grabaciones. Y, también por el apoyo de los australianos.

Los actores se contagiaron en este país durante la grabación de la misma película (Foto: Archivo)

“No puedo enfatizar lo suficiente la suerte que sentimos en el clima actual de que el estado de Queensland, y los habitantes de Queensland en general, hayan apoyado tanto esta película”, compartió Luhrman.

El cineasta también agradeció al gobierno local por sus acciones para proteger tanto a locales como a visitantes. Finalmente, reveló que Hanks estará en cuarentena durante 14 días.

“Agradecemos a nuestros socios en el Gobierno de Queensland y Departamento de Salud de Queensland por su proceso extremadamente diligente, para que podamos ser un ejemplo de cómo la creatividad y la productividad pueden avanzar de manera segura y responsable de una manera que protege a nuestro equipo y a la comunidad en general. Estamos muy contentos de empezar a trabajar con Tom Hanks cuando salga de la cuarentena en dos semanas”, finalizó el comunicado enviado a la revista.

Hanks dio a conocer su diagnóstico en redes sociales (Foto: Archivo)

El diario The Sydney Morning Herald informó que el actor llegó a Gold Coast a través de un jet privado el martes por la noche. Fue inmediatamente transportado al hotel en el que permanecerá en cuarentena. Según lo que reportó el diario local, este no es uno de los hoteles de cuarentena designados por el departamento de salud, no obstante, Hanks y su equipo contrataron varios pisos en el hotel.

Según el diario, el ministro de Salud, Steven Miles, enfatizó que la experiencia de la cuarentena de Hanks sería muy diferente ya que no se le permitiría deambular por el hotel. Por su parte, la primera ministra de Queensland, Annastacia Palaszczuk, dijo que Hanks estará sujeto a controles policiales aleatorios para garantizar que permaneciera en cuarentena.

Aunado a esto, señala el medio, la producción del filme contrató su propia seguridad, por lo que el costo de la cuarentena no será cubierto por el gobierno local. Sin embargo, todos los trabajadores dentro de la cinta estarán sujetos a los mismos controles médicos y policiales que las personas que se aíslan en los hoteles designados.

Los actores regresaron a EEUU después de recuperarse (Foto: REUTERS/Monica Almeida)

Palaszczuk dio a conocer que Hanks y los otros miembros del equipo que trabajaban en la película pudieron ingresar a Queensland bajo el plan seguro de COVID de la industria cinematográfica.

“Según ese plan, tienen que permanecer en el lugar durante dos semanas como todos los demás y, según tengo entendido, la policía hará controles aleatorios”, dijo el miércoles al Parlamento de Queensland.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson tienen coronavirus: el duro mensaje con el que hicieron el anuncio

Tom Hanks arremetió contra quienes no utilizan cubrebocas

“Nos aislamos como familia”: Dwayne Johnson anunció que sus hijas, su esposa y él dieron positivo a COVID-19

Robert Pattinson tiene COVID-19 y se suspendió el rodaje de “The Batman”