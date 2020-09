“Está viva”: la controversial opinión de Cepillín sobre la madre de Luis Miguel

Cepillín dijo que nunca ha visto el acta de defunción de Marcela Basteri y por eso duda que haya muerto (IG: miembrosalairetv)

Para el payaso Ricardo González “Cepillín”, Marcela Basteri -la madre de Luis Miguel- está viva.

En una entrevista transmitida por el programa Sale el Sol, Cepillín mostró su postura sobre lo ocurrido con Basteri, de quien se desconoce su paradero desde los años 80.

“Está viva, hombre, está viva”, dijo muy seguro González.

Cuando le preguntaron dónde cree que esté Basteri, Cepillín dijo: “Es lo es lo que yo quisiera preguntarle a Luis Miguel”.

Y añadió que Marcela tendría varias opciones para residir, como España, Argentina e Italia.

Al cuestionarle por qué cree que Basteri está viva, el payaso hizo referencia a su opinión sobre Juan Gabriel.

“Por lo mismo que creo que Juan Gabriel está vivo: yo nunca vi un acta de defunción de Marcela”.

Cepillín incluso habló sobre Honorina Montes, una mujer que fue hallada como indigente en Argentina y que, se dijo, podría ser Basteri.

“Eso si no sé porque yo conocí a Luisito Rey, conocí a Luis Miguel, pero nunca conocí a la señora Marcela, no te lo puedo asegurar”.

“De que está viva está viva”, sostuvo el payaso, quien solo tuvo un mensaje para Luis Miguel, relacionado con los pequeños que tuvo con Aracely Arámbula: “que sea papá de dos hijos hermosos que tiene. No digo que sea esposo, que sea papá, ya que a él le faltó papá y mamá”.

La periodista Ana María Alvarado, de Sale el Sol, recordó que no existe un acta de defunción de Basteri porque se encuentra desaparecida.

La advertencia a Luis Miguel

El paradero de Marcela es un misterio que ni siquiera la serie de Netflix del cantante pudo resolver.

Diversas versiones han surgido alrededor de ella y recientemente el actor Andrés García recordó cómo Luisito Rey le pidió ayuda para desaparecerla.

“Luisito ya le había dicho a Durazo (el ex jefe policiaco) que quería ir a España y matar a Marcela”, contó el actor al programa Venga la alegría.

“Cuando se entera que Luisito me invita a España, Durazo me dice ‘oye hermano, abusado, anda mal porque me pidió que lo ayudara a matar a Marcela’. Entonces yo ya iba preparado y cuando Luisito me dice ‘necesito eliminar a Marcela’, le digo ‘estás mal, estás muy mal’... Cuando me dice lo de Marcela, le dije ‘no Luisito, estás mal, ella no ha hecho nada malo, tú la has obligado a hacer cosas indebidas, y yo lo sé, así que no me vas a contar una historia’”.

En aquel momento el actor ya no tenía una buena relación con Luisito Rey, así que aprovechó para avisar al cantante.

“Llamé a Micky. Le dije ‘mira Micky, tú ya eres mayor de edad, tu papá no te ha querido devolver tu dinero y ahora quiere buscar a alguien para que lo ayude a matar a tu mamá, así es que cuida tu mamá porque este cabr*n ya se lo pidió a Durazo, me lo pidió a mí, a lo mejor va a encontra ahí alguien que lo ayude’”.

Tan cercana era la relación de Luis Miguel con Andrés García que lo llamaba "tío".

La advertencia de Andrés no tuvo mucho efecto, pues Luisito Rey “finalmente la desapareció y eso ya lo dijo la cuñada de Luisito en una entrevista en España claramente, que la ahorcó en una alberca”.

“Luis Miguel tuvo siempre la esperanza de que no hubiera sido cierto, yo lo entiendo porque era un joven, tener a un papá que te ha dominado, que te ha manejado la carrera, aunque se lo dije delante de Luisito creo que Micky no pudo hacer mucho”, añadió.

