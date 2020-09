Hacienda española pone en la mira a Shakira por evasión de impuestos

La cantante puede enfrentar un juicio por evadir 14,5 millones de dólares a la Hacienda española (Foto: Instagram @shakira)

El gobierno español entregó el resultado de las investigaciones que hicieron a la cantante colombiana Shakira, a quien acusaron de haber defraudado a las arcas del gobierno español por más de 14.5 millones de euros desde el periodo en que inició su residencia en España, en el año 2011.

Y es que la Agencia Tributaria de España refirió que la actriz no cubrió las cantidades relacionadas al pago de impuestos. La investigadora Susana C. quien fue la encargada de seguir cada paso que dio la cantante colombiana desde su ingreso al país ibérico, reportó que hubo un momento en el que Shakira vivió en España y no en las islas Bahamas, por lo que no pagó impuestos durante su estancia ahí.

Y es que la investigadora llegó al fondo de la identidad secreta de la cantante, pues llegó a conocer todas sus rutinas; desde cómo se llamaba su instructora de zumba, qué días tomaba clases para aprender francés, cuál fue el seudónimo que usó en los hospitales cuando dio a luz y los días en los que asistía a las clínicas de belleza.

Una investigadora de la Agencia Tributaria Española siguió los pasos de Shakira y se dio cuenta de que había mentido en sus declaraciones al juez (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Esto pone en severos problemas a Shakira pues removió esa faceta que la colombiana tenía de ser una persona que se la ha pasado viajando y viviendo en muchos lugares, “como una nómada” dijo ante el juez. Para ubicarla, Susana C. decidió aprovechar su fama y que es una de las artistas más reconocidas del mundo y por ello apuntó a las redes sociales para tratar de ubicar dónde y cuando era “taggeada” y etiquetada la actriz por sus seguidores.

Fue así como descubrió que había pasado gran parte del tiempo en tierras españolas y no viajando como ella declaró ante el juez. Y es que la ley española indica que los ciudadanos que deben pagar impuestos son aquéllos que han residido en el país durante 184 días o más, por lo que si uno no excede esta cifra, no está obligado a ser un residente fiscal, pero Shakira sí había estado esa cantidad de días durante los años 2012, 2013 y 2014.

La investigadora también sacó a la luz que la cantante no viajó ni estuvo ni un sólo día en su residencia en las Bahamas, sino que cada vez que salía de España, ya sea por trabajo o para pasear, la cantante dejaba regresar a España y que en ningún momento pisó las Bahamas durante los años ya mencionados.

La cantante habría usado paraísos fiscales para evadir impuestos (Foto: Instagram @shakira)

Y es que, según la investigación de la Hacienda española, la cantante había decidido comprar una residencia en la isla de Nassau que estaba valuada en más de 1.2 millones de dólares.

Se sabe que este país es utilizado por ser uno de los puntos más abundantes de paraísos fiscales, sumado a esto, la cantante habría presentado algunos recibos de pago de servicios como agua, luz y televisión por cable como evidencia de que habitó la residencia, sin embargo, la investigación apuntó a que eran los empleados los que pagaban esos recibos y no era ella en persona.

Pero esto sólo fue la punta del iceberg de lo que sería una supuesta trama de la cantante para esquivar el pago de impuestos, pues el reporte indicó que se encontraron 14 empresas que se encontraban ligadas a la cantante de las cuales no había rastro de empleados ni materiales y cuyas bases se encontraban ocultas en paraisos fiscales.

A este punto se llegó por una demanda que hizo Antonio de la Rúa, ex esposo de Shakira y que ayudó a ubicar ciertos detalles que demostraron que la cantante usaba a las Islas Caimanes y Luxemburgo para triangular el dinero con otros paises y después llegaba a su cuenta.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Pati Chapoy estuvo al borde del llanto al enterarse cuál será el destino de los restos de Wanda Seux

“Que opinen lo que quieran”: María José se molestó por comentarios sobre el romance entre Christian Nodal y Belinda

Memes festejaron a Keanu Reeves en su cumpleaños 56

El secreto que Wanda Seux guardó durante años sobre un hombre que la intentó violar cuando era niña