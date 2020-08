El gran gesto de Russell Crowe: ayudó a un aspirante a actor de bajos recursos a pagar sus estudios en una prestigiosa escuela de teatro

Russell Crowe ayudó a un aspirante a actor de bajos recursos a pagar sus estudios en una prestigiosa escuela de teatro (Reuters)

El actor neozelandés Russell Crowe tuvo un gesto maravilloso con un futuro compañero de profesión. El ganador del Oscar, de 56 años, contribuyó a los sueños de un aspirante a actor de ir a la escuela de teatro con una donación.

Harry Pritchard creó una página de GoFundMe, explicando que después de tres años de audiciones, fue aceptado en la prestigiosa Academia de Música y Arte Dramático de Londres, pero que no tenía el dinero para pagar sus estudios.

“Odio usar un cliché, pero todo lo que pude pensar cuando llegó la carta fue ‘un sueño hecho realidad’. Pero hay un obstáculo importante en el camino: pagar por ello”, escribió Pritchard en el anuncio para recaudar fondos. “Vengo de una familia de bajos ingresos que no puede pagar el arancel. La escuela ofrece solo una beca para cubrir la matrícula del año, pero la perdí porque no recibí mi lugar hasta después de haber sido otorgado. He estado ahorrando cada centavo durante el último año, pero apenas es suficiente para cubrir mis costos de vida”.

El costo total del curso es £13.799 (cerca de USD 18.430). Desde entonces, ha recaudado más de £14.000, incluida una donación de Russell por £ 2.741.

Tuit de Russell Crowe

“Felicitaciones Harry. Espero saber de tu éxito. Gracias a todos los que se involucraron y le dieron a este joven un impulso y una mano amiga, todos ustedes son encantadores y brillantes “, escribió el actor en las redes sociales.

¡¡Lo hicimos!! Todavía no puedo creerlo. Hay mucha gente a quien agradecer, pero tengo que agradecer enormemente a Russell Crowe y TerryGeorge por todo lo que pasó durante la semana pasada y gracias a los 244 donantes que ayudaron a hacer realidad mi sueño”, dijo Pritchard en su mensaje en Twitter, que fue retuitado por el actor.

“No puedo expresar con palabras lo agradecido que estoy por la ayuda. Realmente ha cambiado mi vida. Estoy muy emocionado de comenzar en LAMDA en octubre y comenzar mi capacitación “, escribió, y luego alentó a las personas que aún deseaban donar a que lo hicieran a otros actores jóvenes que lo necesitaban”, escribió el joven en una actualización de su GoFundMe.

Russell Crowe y Joaquin Phoenix en "Gladiator"

Por otro lado, Crowe habló sobre la secuela de “Gladiator” de la que tanto se habla. Durante una nueva entrevista, se le consultó sobre la posibilidad de una segunda estrega de la popular película de 2000, y apeló su sentido del humor al responder. “Puedo decirles que esas conversaciones han estado ocurriendo desde el último día de rodaje”, le dijo al sitio E! News. Pero, admitió Russell, es posible que ni siquiera esté en la película. “Solo quería recordarles que morí en la primera”.

Por otra parte, Connie Neilsen, quien protagonizó la película con Russell como Lucilla, dijo a Entertainment Weekly de que está lista para el proyecto si se convierte en una realidad. “Me gustaría hacer la película. Quiero decir, obviamente es un proyecto maravilloso, así que, por supuesto, me interesaría”.

Se espera que la nueva película de Russell, “Unhinged”, se lance a finales de este mes.

