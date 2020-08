“Era cálida y apasionada”: Gloria Estefan recordó a Naya Rivera, su hija en “Glee”

Gloria Estefan actuó en una participación especial como "Maribel López" (Foto: Archivo)

En una reciente entrevista, Gloria Estefan recordó con mucho cariño a Naya Rivera, la actriz que se hizo popular en la serie Glee, quien perdió la vida el pasado mes de julio en el Lago Piru del condado de Ventura, en California.

La cantante cubano-estadounidense tuvo una participación especial en la serie juvenil, donde sostuvo una estrecha relación con Naya al interpretar a la mamá de “Santana López”, el personaje de la fallecida actriz.

La esposa del productor musical Emilio Estefan narró que tras conocerse en Glee, Naya Rivera y ella comenzaron a trabajar en nuevos temas musicales, pues como una buena impulsora de talentos, buscaba apoyarla en su carrera como cantante.

Contó que la hoy fallecida artista decidió tomarse un descanso en la preparación de nueva música tras dar a luz a su hijo Josey Hollis, a quien procreó con el actor Ryan Dorsey mientras estuvieron casados.

Naya Rivera contaba con una ascendente carrera artística, y Gloria Estefan buscaba apoyarla (Foto: Archivo)

“Tenía unas habilidades para cantar realmente excelentes, habíamos estado probando esta música, estábamos comprometidos con ella y luego quedó embarazada. Se casó y quedó embarazada así que se desvió en ese sentido en ese momento” , reveló Estefan para el programa radial Sirius XM, conducido por Andy Cohen.

La ex líder del Miami Sound Machine narró cómo mantuvo la esperanza hasta el final de que Naya Rivera fuera encontrada con vida. “Después de que me enteré de lo ocurrido y vi que el niño estaba solo a bordo, estaba rezando más allá de las palabras, para que tal vez hubiera sido atrapada por una marea y de alguna manera terminara aterrizando en alguna otra parte alrededor de ese lago. En el fondo, como madre, sabes que nunca habría dejado a ese niño solo, así que algo terrible debe haber sucedido”.

En la emotiva charla, la cantante de Conga describió a la actriz y cantante de ascendencia boricua como una persona que “tenía los pies en la tierra, era cálida y apasionada, fue un placer interpretar a su madre, espero que la recuerden como una exquisita triple amenaza, es simplemente una pena. Realmente era uno de nuestros jóvenes talentos de actuación, baile y canto, es una lástima”.

La cantante cubano-estadounidense apareció en un par de episodios de la serie musical (Foto: Fox)

Gloria le contó al locutor que ella y su hija Emily Estefan eran “grandes fans” de la serie musical mucho antes de que ella se convirtiera en una invitada especial.

“Cuando tuve la oportunidad y me invitaron a ser parte de ella, me emocioné más allá de las palabras (…) Cuando estuve allí, ellos estaban en la cima de la fama. Entonces muchos de los niños, ya sabes, eran geniales, muchos de ellos no manejaban la fama tan bien y no tenían el tipo de experiencia que Naya había tenido”, dijo la estrella de 62 años.

La ganadora del Grammy interpretó a Maribel López en la serie, la primera aparición de Gloria en el show se dio en 2012, y después regresó en 2015 para el episodio “Una boda”.

La tragedia que apagó a una estrella

El 8 de julio, la joven de 33 años desapareció en medio del Lago Piru mientras daba un paseo en bote con su hijo de cuatro años. Tras cinco días de intensa búsqueda, el 13 de julio las autoridades de Ventura, California, encontraron el cuerpo sin vida de la joven de ascendencia puertorriqueña.

Los fans de Naya colocaron un emotivo altar en el lugar donde su estrella perdió la vida (Foto: Archivo)

Se cree que el acto final de Rivera antes de ahogarse fue salvar la vida de su hijo, al tratar de subirlo al bote que habían alquilado por el día.

Todo parece indicar que la actriz y su hijo abandonaron el bote para nadar, pero debido a los fuertes vientos y al no estar anclada, la embarcación quedó a la deriva. Naya logró reunir suficiente energía para llevar a su hijo de vuelta, pero no para salvarse ella misma.

Fue sepultada el 24 de julio en el cementerio Forrest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills, California, y días después algunos de sus seguidores colocaron un altar con veladoras en el Lago Piru para honrar sus memoria.

